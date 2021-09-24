【出軌同事】港男與已婚同事搞婚外情　Tag第三者facebook公開向老婆道歉

▲ 一名出軌港男，facebook 帖文標註已婚女同事第三者，公開向老婆道歉。

「辦公室戀情」宜保持低調，近日有公司驚爆一對男女同事的戀情，雙方各自有家室卻搞出婚外情，旋即成為同事的八卦議題。最離奇是男方主動在社交媒體公開發帖向老婆道歉，更標註第三者，即已婚女同事，驚動了老細，牽連甚廣。

facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者「連美斯 」的投稿，講述公司有一對出軌男女搞婚外情，此事發生了一段時間，仍然是同事茶餘飯後的話題。事發時，有名男同事食完午飯請了半日假，本來沒有人為意，怎料當日下午，他的facebook突然出了一則帖文，內容大概︰

話自己同公司一位女同事搞婚外情，好對唔住老婆，要公開向身邊嘅人道歉，仲話自己抵X死之類嘅說話。

人夫跟已婚女同事搞婚外情

最瘋癲是帖文直接tag跟他有染的女同事，很快公司已有人看到相關帖文，不用10分鐘更加傳遍整個辦公室，不少同事圍住傾談。老細得知後衝出來很嬲地責問：

搞咩呀？痴撚咗線呀？快啲叫佢delete個post呀！搵呢啲嘢嚟玩！

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老細震怒牽涉公司名聲

投稿讀者表示當時細心一看，才發現出軌男同事的facebook是「地球post」，即不用是facebook朋友也會看到認錯帖文，怪不得老細震怒。

雖然呢對出軌男女唔係咩明星或者公眾人物，但facebook嗰度有標註自己做緊邊間公司，我哋算係大brand，有心人要起底絕對唔難。

涉事男女更是各自已婚，換言之一個是有婦之夫，一個是有夫之婦，出帖的事件發生之時，被tag女主角仍身處公司，同事對她投以目光，可是又不敢走近她，超級尷尬。

出軌男女辭職即走

女主角當天被老細召喚入房，之後執袋表示請半日假。而第二日返工已經不見此對男女，據聞一齊賠錢辭職，未知是否自願辭職，抑或被炒魷。由於兩人走得太急，如沒交還公司電話和鎖匙、沒留下password、枱面仍留下物品等，要其他同事幫忙執手尾。另有同事得知內情︰

嗰個post係男同事個老婆迫佢出嘅，好似話唔出就會有更嚴重後果，我哋估計係有更多證據，唔出post就擺上連登，又或者會衝上嚟大鬧office啩。

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花生友網民留言

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文章獲「辦公室日報」授權刊登

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責任編輯：顏紫燕