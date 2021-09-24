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【廖啟智遺孀】約好友相聚再展笑顏　陳敏兒放下喪夫之痛重新振作

娛樂 17:21 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳敏兒約見好友廖安麗陳玉蓮等。

資深演員廖啟智（智叔）因患胃癌於3月28日不敵癌魔病逝，終年66歲，智叔離世令不少人感悲痛，智叔遺孀陳敏兒由丈夫患病至過身，一直堅強面對。近日陳敏兒相約圈中好友聚會，重展笑臉的敏兒，相信已重新振作。

廖啟智太太陳敏兒日前相約一眾知己如陳玉蓮、廖安麗、江欣燕、寇鴻萍等好友聚會，久未公開露面的敏兒，拍大合照時展露微笑，精神相當不俗。

陳敏兒相約好友聚會。（取自微博）

廖啟智遺作之一《女人街，再見了》上映　智叔與童星動人演繹非一般父子情

不少網民看到敏兒放下悲痛，重展人生步伐，都對她表示支持，亦令掛心她的影迷感到安心。

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陳敏兒跟智叔曾在人生路上並肩扶持四十載，二人早在80年代在TVB已相識，敏兒婚後最初不喜歡小朋友，但因智叔想生孩子，敏兒亦決定當媽媽，更揚言希望生夠三個。

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智叔幼子諾諾曾不幸患癌，為貼身照顧患癌的細仔諾諾，敏兒當年選擇留守醫院，其後一度患上抑鬱症，幸好得到丈夫的支持而慢慢康復。

智叔去年12月證實確診胃癌，自智叔知道患癌後，陳敏兒一直用心照料丈夫，可是智叔不幸離世，敏兒亦一直堅強地處理丈夫後事，並以智叔名義將喪禮帛金捐作善事，遺愛人間。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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