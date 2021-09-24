【無窮之路】陳貝兒闖大西北見證不可能　克服惡劣天氣建葡萄園

▲ 《無窮之路》由陳貝兒任主持。

TVB紀錄片《無窮之路》由主持陳貝兒與攝製隊穿梭全國6個省份，深入10個貧困縣了解各地民生，細談當地人民脫貧過程中的挑戰及轉變，分享成功脫貧的故事，踏上「無窮之路」。

明天（9月25日）晚播出的《無窮之路》第6集，陳貝兒走進大西北塞外戈壁，一個「人類最不適宜居住」的地方，細看當地人如何面對逆天氣候，戰勝惡劣大自然，創出一片新天地。

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戰勝惡劣大自然環境

「天上不飛鳥，地上不長草，沙灘無人煙，風吹沙石跑」。主持陳貝兒今集來到以「苦甲天下」聞名的寧夏西海固，西吉、海原、固原三個極度乾旱貧瘠地方的統稱，一個極度缺水，曾被聯合國糧食開發署專家批評為「不具備人類生存的基本條件」的地方。

踏進一望無際的戈壁灘，在這非一般惡劣的居住環境，貝兒亦難以想像人類到底憑甚麼，才可以戰勝如此惡劣的大自然。

西海固原居民謝興昌（謝大哥），是電視劇《山海情》裡的原型人物。謝大哥憶述當年游說村莊十三戶居民大遷徙，搬到附近的新開荒區，跟他一起做第一批開荒牛。

前路茫茫，經歷10幾小時的路程，終到達一片渺無人煙、風塵滾滾、滿佈沙石的黃土大地。村民合力搭建幾個帳篷，偏偏遇上沙塵暴，連帳篷也被捲走。

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絕處逢生萬象更新

雖然謝大哥因此被老百姓責罵，仍然堅持不懈克服困境，尋找一線生機。貝兒親臨其境更能體會村民當刻心情，坦言「真的嚇都嚇死了」、「如果我當年跟著你來，我看到這樣的環境我也會罵你」。

然而絕處逢生，經過福建省領導到訪考察，發現離黃河西幹渠的水只有20多公里，面前的一片乾沙灘具備發展潛力。水一到令萬象更新，生機無限。在政府的拓展下，謝大哥與一眾村民的生活從此得以改善。

從西北落後地區搬遷到新開荒區，陳貝兒再次見證一個熱血追夢的傳奇故事。福建企業家陳德啟（陳老闆）響應大西北扶貧來到閩寧鎮發展，一口氣簽下10萬畝，大於香港整個九龍半島的戈壁灘發展權。由零開始一個「世紀工程」，將一片荒蕪的戈壁灘搖身一變，展開一個打造成「大西北葡萄園」的壯舉。

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貝兒讚寧夏紅酒有驚喜

「別人笑他太瘋癲，他笑別人看不穿」，陳老闆憑著一份狂熱的執著，聘請大批西海固吊莊移民，傾盡人力物力，花了接近四年時間搬石造地、打井、種樹，積極鑽研種出好葡萄的獨有竅門，克服大西北的氣侯。

其後陸續有二百多間酒莊進駐閩寧鎮一帶，形成一個葡萄園王國，種植多達30幾種葡萄品種，帶動全鎮商業發展，同時為村民提供就業機會，走上「無窮之路」。貝兒首次品嚐寧夏紅酒，大讚容易入口，味道有驚喜。

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