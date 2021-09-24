【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會

▲ 民主黨主席羅健熙表示，無論民主黨有沒有議席，未來仍然會繼續扎根社會。（胡偉明攝）

民主黨周日將召開會員大會，決定是否參加12月的立法會選舉。主席羅健熙今日表示，不會公開評估「主選派」或「棄選派」人數，但強調無論最終會否參選，民主黨仍然會繼續扎根社會，反映香港市民意見。

該黨元老、前議員李華明日前公開表示，若民主黨不參選便應解散。羅健熙表示，不相信民主黨不參選便要解散，又指該黨自今年3月起，一直對參選問題有深刻討論，有關意見亦曾在黨內討論，故並非新鮮觀點。

他又指，一直尊重每位黨員的意見，相信黨員各自會衡量不同情景，以及不同情況發生的可能性有多高等因素，再作決定。

對於全國僑聯副主席盧文端撰文，質疑若民主黨不參選，即對抗《基本法》，甚至違反《港區國安法》。羅健熙表示，會按民主黨所理解的香港法例，以及民主黨的章則，去作一個尊重黨員意見的決定。他續指，若不參選屬違法行為，特區政府有責任盡早通知。

此外，特首林鄭月娥本周二見記者時，反問若非建制派不參選，如何能夠當選？羅健熙強調，若選舉制度能容納不同聲音進入議會，對社會才是最健康，但形容在新選舉制度下，一般市民參選的難度較以往大增，舉例指曾參加2016年立法會選舉的陳玉娥（娥姐），近日亦慨嘆難以取得提名。

羅健熙認為，林鄭月娥作為特首有責任思考，如何在保障國家安全的情況下，讓一般市民能夠入閘參選，而非去反問他人為何不參選。

他又以自己為例子，形容即使失去利東二選區的區議員議席，自己仍然能夠代表該區大多數居民，強調重點在於如何繼續得到市民認同，又相信民主黨影響力可繼續存在。

羅健熙同時指出，無論最終決定如何，民主黨未來4年道路仍然困難，不會因取得議席而令情況變得容易。他續指，無論民主黨有沒有議席，仍然會繼續扎根社會，服務市民。

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記者：胡偉明