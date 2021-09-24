【獅子山下．情】胡杏兒主演慶回歸25周年電視劇　廣東話對白拍攝展現香港文化風情

▲ 胡杏兒主演慶回歸25周年電視劇，廣東話對白拍攝展現香港文化風情。

由胡杏兒、李治廷及黃覺等主演的電視劇《獅子山下．情》，日前於內地舉行發佈會，該劇為慶祝2022年香港回歸25周年定製的重點劇。

監製李國立、總導演吳錦源、編劇陳寶華，主演胡杏兒、李治廷及黃覺等，日前出席啟動儀式，劇集以1984年至今的香港大事件為背景，講述了一間茶餐廳數代人的溫暖故事，以連續劇形式於2022年在騰訊視頻播出。

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▲ 劇集為慶祝回歸25周年。（發相）

劇中一間「喜歡你茶餐廳」產生了三個家族與及幾代人的生活故事，展現香港社會文化及時代變遷，杏兒說：「背景以茶餐廳為主，是香港一個文化，香港很多美食也是我非常掛念的東西，例如飲茶點心。」

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▲ 胡杏兒近年主力發展內地市場。（發相）

藉今次演出，杏兒有機會與多位有緣再遇的資深前輩合作，她說：「10年前與李國立監製曾有一面之緣，事隔10年再度合作很高興，而吳導演是我首齣內地電視劇《美人心計》的導演，寶華姐更一向公認劇本寫得好。」

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與李治廷及黃覺將首次合作，杏兒透露大家有相連關係，她說：「黃覺是我十分欣賞的演員，沒想過他懂得說廣東話，因為這齣劇用廣東話拍攝，所以感到親切開心。而李治廷的普通話亦十分了得，外形高大俊朗，演技亦相當好。」

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▲ 胡杏兒讚李治廷的國語好。（發相）

故事由1984年描寫至2021年，橫跨越三十多年，杏兒說：「因為描寫時間長，對我的角色來說是有難度，要由後生演到老，要同監製洽談如何處理。這齣劇最主要想說出獅子山下的人情味，很榮幸能參與，慶祝香港回歸25周年。」杏兒透露，剛完成一齣有關醫療的電視劇拍攝，她現正身處香港家中，陪伴陪家人及孩子，隨後便會回內地取景拍攝。

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