【IGCSE狀元】背誦靠朗讀數學勤操卷　哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋

▲ Alexis在IGCSE考獲12科9級，她認為操卷可以提升應試技巧。

不少本港國際學校都採用IGCSE作為初中課程，再接駁IB或GCE A-Level。近年IGCSE評分改制，由以往A*至G級，改為1至9級，當中9為最高評級。就讀哈羅國際學校12年級的Alexis，在剛過去的IGCSE中，取得12科9級佳績。熱愛數學的她，希望考入劍橋大學數學系，挑戰更多難題。

自2018年起，專為英國學生而設的GCSE（普通中學教育文憑考試）逐步改制，學科評分由以往A*至G級成績，改為1至9級，以9級為最高級，而且要取得9級較以往取得A*更難。而IGCSE（國際中學教育普通證書）則是專為海外學生而設的考試，香港哈羅國際學校也在2020年8月起，採用1至9級評分，取代A*至G級。

▲ Alexis在IGCSE取得12科9級佳績。（柯雅珺攝）

勤操卷提升考試技巧

今年16歲的Alexis，在IGCSE課程修讀了英文、英國文學、歷史、中文、數學等12科學科，今年因疫情關係，考試取消，採用校內評分，而她全部取得9級最高級別。她笑言，自己本身喜愛學習，以放鬆的心情溫習，加上平日認真聽書，就會事半功倍。

她亦提及，遇有需要背誦的科目，例如歷史、英國文學等，可以靠朗讀課本及筆記內容，加深記憶。而要提升考試技巧，必須要勤操卷，其中她最愛挑戰數學難題，

最主要是對科目的熱情，你喜歡就會做。而數學科做得多，自然會入腦。我喜歡戰勝這些挑戰，令我覺得很有滿足感。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

事實上，Alexis早於兩年前，就在媽媽的鼓勵下，報考了IGCSE的數學和中文科，均取得A*。媽媽Kennis表示，當時知道女兒數學比較優秀，希望讓女兒提早體驗公開試是怎麼一回事，提早做好準備，因此就鼓勵她嘗試。對於女兒在今年的IGCSE取得佳績，她也感到欣慰，

讀書是孩子的責任，做家長只能提醒和鼓勵他們。

最新影片：關東遼參彈口南美參爽脆 大廚教揀靚海參及處理方法

企業家媽媽鼓勵孩子尋路向

Kennis十多年前看準醫學美容這個新興市場，創立了醫學美容中心，如今已成為領先業界的上市集團，擁有數百名員工。同時，她亦是3孩媽媽，除了Alexis，還有分別15歲的二仔和10歲的細女。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，她從沒要求仔女繼承她的事業，又或走上創業之路。她從小鼓勵孩子尋找自己的方向，她相信行行出狀元，路要靠孩子自己走，

家長的選擇未必是孩子想要，如果他們能找到自己喜歡的事，發揮所長，他們的人生會更開心和圓滿。

原本計劃在IGCSE後赴英升學的Alexis，受疫情影響決定留港繼續修讀GCS A-Level課程，熱愛數學的她，未來希望能考入英國頂級學府劍橋大學，修讀數學系。未來她希望返港投身金融業，直言「因為賺到好多錢」，而且做金融業需要性格外向，她喜歡與人交流，相信適合自己。

最新影片：5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟 家中常用塑膠器皿香薰精油

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：林愛娜