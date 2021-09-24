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【食物安全】印度4個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品

社會 17:22 2021/09/24

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印度4個地區爆發禽流感，食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品。（資料圖片）

食物安全中心今日（24日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指印度查謨－克什米爾邦4個地區爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人表示，香港目前與印度只建立禽蛋進口機制，並無禽肉進口機制。根據政府統計處的資料，今年首六個月本港沒有從該國進口禽蛋。發言人稱，中心已就事件聯絡印度當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

有關地區為如下：

  • Baramulla District
  • Udhampur District
  • Srinagar District
  • Bandipore District

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責任編輯：李榮忠

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