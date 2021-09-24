【議事規則】立法通過修訂議事規則　被停職議員無權在停職期間收取任何酬金

▲ 立法會內委會今日再通過《議事規則》及《內務守則》第四批擬議修訂。（陳葆琳攝）

《2021年立法會（紀律制裁及遙距會議）（雜項修訂）條例草案》上月三讀通過，立法會內務委員會今日再通過《議事規則》及《內務守則》第四批擬議修訂，建議被暫停職務的議員無權就停職期間收取任何酬金或津貼（包括任滿酬金），但被暫停職務的議員有權獲發還其就該期間招致的工作開支。

早前修例規定向因為行為不檢而被暫停立法會職務的議員施加財政處分，並容許在特殊情況下遙距進行大會或委員會會議。修訂建議，每名缺席議員施加的罰款金額，按照所同意的做法，把罰款金額定為相當於並非兼任行政會議成員的議員一天的酬金，不論缺席議員本身是否行政會議成員亦然，並應從缺席議員的酬金中扣除有關罰款。

最新修訂亦建議，訂明議員如未按照公職人員宣誓規定作宗教式或非宗教式宣誓，不得行使作為議員的權力或職能。此外，鑒於自第七屆立法會起，議員將不會再於每屆任期的首次會議上作宗教式或非宗教式宣誓，修訂建議訂明立法會主席的選舉須在每屆任期的首次會議前舉行。

修訂獲內務委員會通過，議事規則委員會主席謝偉俊會在立法會會議上根據《基本法》第75條動議一項決議案，以修訂《議事規則》的相關條文。如該決議案獲得通過，《議事規則》及《內務守則》的經修訂條文將自第七屆立法會開始當日起實施。

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記者：陳葆琳