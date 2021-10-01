【若善健談】一起走過的日子

2020年因疫情蔓延關係，奧運會首次推遲一年舉行。剛剛閉幕的殘奧運動會，出現多幕令人動容的畫面，在運動場上，失明人士需要領跑員陪同下參加田徑比賽，他們靠繩子連繫雙手，這是一根不一樣的繩子，成就兩個人的夢想，造就了一段跑道上的互信友誼，跑出昔日以為不可能走過的路。

許多殘奧運動員是後天遇上不同的遭遇而導致身體出現不同程度的殘缺，也許輸在起跑線，但最終卻贏在終點，並為自己所付出的努力奪取獎牌；勇於面對現實、情緒管理及自強不息的精神是成功的關鍵之一，這種精神也適用於對待非傳染性疾病，不可猜測的天意總會降臨在人生旅途上，患者可以藉有效原廠藥物把病情控制，如何面對、選擇及處理將成為解困的轉捩點。

透過定期身體檢查，可以及早得悉身體出現的各種變化，醫護人員就像我們的領跑員，為我們指引方向及帶領步伐，他們用不上繩子，只需透過檢查報告各項數據，加上專業知識、經驗、適切的藥物療程及患者的配合，便可以讓健康重新接軌，邁向終點。非傳染性疾病並不是一件可怕的事情，就像眼睛出現不同程度的近視一樣，除了可以做激光矯視外，只需要配戴合適度數的眼鏡，便可以簡單解決問題，重新看清有天有海有地的世界。

至於心理狀況方面，情緒管理對控制非傳染性疾病患者康復進度佔有重要的角色，情緒困擾若處理不當，不單影響社交、日常生活、工作及家人關係等，更有機會誘發其他嚴重疾病及後果。要知道一位失明人士參與田徑比賽是何等艱巨及困難，領跑員不只是一個輔助的角色，也是精神支柱，與我們面對非傳染性疾病一樣，需要醫護人員帶領及陪同，大家目標一致才可締造佳績。

『一起走過的日子』曾經是一九九一年金曲之一，歌詞意境帶點悲傷。歌手在現實生活中展現另一個的境界，他一直支持殘奧運動員，以生命影響生命，我們何嘗不可以豁達演繹同一句歌詞，用積極心態與醫護人員共同訂下健康目標，攜手漫步人生健康路。

秋葵



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