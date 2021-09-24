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【施政報告】民主黨倡收回新界棕地發展公營房屋　建議取消「明日大嶼」計劃

政治 17:44 2021/09/24

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民主黨今日就施政報告提出多項建議，包括要求運用《收回土地條例》收回新界棕地，同時取消「明日大嶼」計劃等。（胡偉明攝）

新一份施政報告將於下月6日發表，民主黨今日提出多項建議，包括要求運用《收回土地條例》收回新界棕地，取消「明日大嶼」計劃，同時希望盡量保留郊野公園用地。

民主黨主席羅健熙表示，該黨在土地政策方面，建議當局取消丁權，並運用《收回土地條例》，收回大幅面積的新界棕地，興建更多公屋、居屋等公營房屋，以滿足市民住屋需要。

對於特首林鄭月娥過去曾指，不能隨意引用《收回土地條例》，因發展商會提出司法覆核。羅健熙認為，林鄭月娥當時說法僅屬推搪和藉口，認為政府應研究如何運用條例，又稱政府過往在有關案件中皆勝訴。

羅健熙又指，國家近期提出「環境權利」，更引用國家主席習近平的說話，「綠水青山就是金山銀山」，「尊重自然、順應自然、保護自然」，認為香港亦應以相同思維保謢自然環境，建議取消「明日大嶼」計劃，又希望盡可能保留郊野公園用地。

對於盛傳政府計劃興建洪水橋和前海，民主黨認為政府應先「找數」，落實《鐵路發展策略2014》中，所提出的南港島線（西段）及東九龍線等，擔心現有的鐵路線未來將會飽和。

此外，羅健熙同時表示，民主黨認為政府要按《基本法》第45及68條，最終達致由廣泛代表性的提名委員會，按民主程序提名後普選產生行政長官，以及達至全部立法會議員由普選產生。

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記者：胡偉明

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