【校長專欄】7旬翁校門外執紙皮佳節倍感孤獨　救恩校長：家人關係須用心經營

▲ 救恩校長歐偉民很珍惜跟家人團聚之時，盼大家也珍惜眼前人。

中秋節剛過去，祝願大家佳節快樂，與親人有美好的團圓。 小時候很喜歡中秋節，不是因為月餅或燈籠，而是當海員的爸爸可以有幾天假期，不用出海，回來跟我們一家團聚。 中秋，於我而言，有著一份與家人團圓、歡聚的期待。 特別家父於前年中秋離世，份外珍惜還有的團聚。

中秋節前的早上，在學校大堂外又遇見林伯(化名)，七十多歲，行動有點不靈活，每天仍辛勤地在我們附近收撿紙皮。 每次見他都是笑容滿面，他喜歡稱呼我做「阿sir」，口裡常說多謝，多謝大家的「關照」，知道街坊特意留下紙皮給他。

林伯過去七十多年都沒有離開過這個他曾熟悉，現在卻又陌生的地方。他說小時候父母在附近賣菜，當他還是小學生時，就要幫忙搬貨，家中還有幾名弟妹，因此小五之後就沒有繼續讀書。「做大的，就要幫手看檔、照顧弟妹。」他說。

與弟妹關係疏離

看見學生提著小花燈回校，林伯慢慢收起了原本的笑容，徐徐地道：「又到中秋了，一個人… 幾十年之後… 仍是一個人…」他似是在自言自語，更是在自憐自怨。 原來，父母過身後，林伯多年來都是獨居，小時候感情要好的弟妹，長大後都變得疏離，關係似有還無，彼此沒有太多的聯繫。 昔日的花好月圓，今天似乎就只有寂寞與孤獨。

「林伯，您有惱恨弟弟妹妹嗎？」我問。

「沒有，同一個肚皮出來…. 我沒有讀書，不懂人情世故，分開了，大家也舒服。」七十多歲老人的話，聽得出他的口不對心。

「分開得太久，心裡也會不舒服呢。」我說。

「人家如何想我不知道，可能他們還在生氣，算吧，只要他們好，就好。」

與林伯短短的傾談，使我想起身邊更多不和諧的家庭關係，相知卻不相見，相處卻不相愛，家，充滿著遺憾。知道家庭是上主賜下的禮物，家人關係卻要用心去經營。「天若有情天亦老，月如無恨月常圓」，中秋過了，明月猶在，給他/她一通電話、一個短訊，放過自己，別把遺憾與孤獨延續。

但願人間有情，心中無恨，家庭樂團圓。

最新影片：關東遼參彈口南美參爽脆 大廚教揀靚海參及處理方法

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD