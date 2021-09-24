【油旺重建】油麻地果欄擬發展特色旅遊景點　巧翔街建商廈基座作水果批發市場

▲ 當局建議發展油麻地果欄成為特色旅遊景點。(資料圖片)

市區重建局完成油麻地及旺角地區研究，在「市區更新潛力地區」的主題框架下，研究提出5個發展節點，當中包括發展油麻地果欄成為特色旅遊景點，而巧翔街興建多層商業大廈，基座作為水果批發市場，作為重置果欄用途。

報告提到，建議把擁有豐富歷史、文化及建築價值的油麻地果欄活化成為一個具特色的旅遊景點，同時保育其特別價值。果欄毗鄰巧翔街的一幅用地將興建一幢多層的商業大廈，其基座用作水果批發市場，以重置現時果欄的批發作業；現時果欄的建築群則將保留作水果零售和其他與旅遊相關的用途，在果欄以南的土地則用作興建新的精品酒店、休憩空間和藝術及文化用途。

報告同時建議在附近進行歷史文化建築群發展或活化。研究識別了具歷史價值或建築特色的建築物，並建議仿效銅鑼灣的白沙道，將熙龍里一帶打造成一個富地方特色低密度小區，提供混合用途，建議以文物徑將這些歷史建築連接鄰近的油麻地果欄活化項目，形成一個特色歷史文化旅遊景點。

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責任編輯：蘇文軒