  • 30°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【油旺重建】油麻地果欄擬發展特色旅遊景點　巧翔街建商廈基座作水果批發市場

社會 18:02 2021/09/24

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

當局建議發展油麻地果欄成為特色旅遊景點。(資料圖片)

市區重建局完成油麻地及旺角地區研究，在「市區更新潛力地區」的主題框架下，研究提出5個發展節點，當中包括發展油麻地果欄成為特色旅遊景點，而巧翔街興建多層商業大廈，基座作為水果批發市場，作為重置果欄用途。

報告提到，建議把擁有豐富歷史、文化及建築價值的油麻地果欄活化成為一個具特色的旅遊景點，同時保育其特別價值。果欄毗鄰巧翔街的一幅用地將興建一幢多層的商業大廈，其基座用作水果批發市場，以重置現時果欄的批發作業；現時果欄的建築群則將保留作水果零售和其他與旅遊相關的用途，在果欄以南的土地則用作興建新的精品酒店、休憩空間和藝術及文化用途。

報告同時建議在附近進行歷史文化建築群發展或活化。研究識別了具歷史價值或建築特色的建築物，並建議仿效銅鑼灣的白沙道，將熙龍里一帶打造成一個富地方特色低密度小區，提供混合用途，建議以文物徑將這些歷史建築連接鄰近的油麻地果欄活化項目，形成一個特色歷史文化旅遊景點。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【新冠疫苗】9月29日起更新接種紀錄資料　配合海外地區要求包括英國
今日 15:33
【新冠疫苗】9月29日起更新接種紀錄資料　配合海外地區要求包括英國
【脊醫爭議】脊醫「東張西望」稱接受專業骨科課程　骨科醫學院發聲明：以偏概全、混淆視聽
今日 17:09
【脊醫爭議】脊醫「東張西望」稱接受專業骨科課程　骨科醫學院發聲明：以偏概全、混淆視聽
【油旺重建】市建局倡油旺劃分5個「市區更新潛力地區」　擬設港人首置盤具體數量未定
今日 17:05
【油旺重建】市建局倡油旺劃分5個「市區更新潛力地區」　擬設港人首置盤具體數量未定

你可能感興趣

【新冠疫苗】9月29日起更新接種紀錄資料　配合海外地區要求包括英國
今日 15:33
【新冠疫苗】9月29日起更新接種紀錄資料　配合海外地區要求包括英國
【脊醫爭議】脊醫「東張西望」稱接受專業骨科課程　骨科醫學院發聲明：以偏概全、混淆視聽
今日 17:09
【脊醫爭議】脊醫「東張西望」稱接受專業骨科課程　骨科醫學院發聲明：以偏概全、混淆視聽
【油旺重建】市建局倡油旺劃分5個「市區更新潛力地區」　擬設港人首置盤具體數量未定
今日 17:05
【油旺重建】市建局倡油旺劃分5個「市區更新潛力地區」　擬設港人首置盤具體數量未定
零售 歷史文化 市區重建 旺角 商廈 酒店 銅鑼灣 油麻地

最高瀏覽

【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
11:00 2021/09/23
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
14:19 2021/09/23
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死
12:41 2021/09/23
【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死