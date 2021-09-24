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陳蕾奪叱咤女歌手獎後人氣飆升　音樂會兩度加場均被秒殺　

娛樂 17:31 2021/09/24

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳蕾以民族風拍MV。

近年人氣一直飆升的唱作歌手陳蕾，去年在叱咤頒獎禮獲得女歌手銀獎及唱作人獎項 ,今年音樂事業沒有怠慢，剛剛推出全新創作《沙門》，並於10月28至31日於麥花臣場館舉行其首個大型個人演唱會《陳蕾沙門演唱會2021》。早前個唱開賣場次一小時內被火速掃空，數度加場門票亦被全數掃清，一票難求。

對於首次大型個唱可以兩度加場，而樂迷反應亦相當熱烈，陳蕾表示非常意想不到，並承諾會在這個月好好閉關養聲養身，務求為大家帶來4場精彩演出。

每次音樂會陳蕾除了會演唱自己的作品外，也會挑選不少驚喜曲目。

演唱會命名為《陳蕾沙門演唱會2021》，與其全新處世哲學作品《沙門》同名，希望透過音樂和表演表達箇中訊息。陳蕾更透露，演唱會首日並將推出加盟華納唱片後首張專輯。

今次演唱會海報拍攝和《沙門》MV同步進行，陳蕾喜歡民族色彩濃厚的文化，幾年前到過尼泊爾旅行，深深愛上當地的民族風，今次拍攝海報亦特地駁了一頭dreadlock髮型，和加插很多這種風格的擺設及佈景。

演唱會首日並將推出加盟華納唱片後首張專輯。

當日為拍攝MV，陳蕾以這一身民族宗教風打扮，與工作人員和攝製隊走半小時上山到一個古舊寺廟拍攝。途中要忍受蚊叮蟲咬和炎熱的天氣，冒著危險走山路，幸好最後拍攝順利完成，陳蕾亦非常欣賞成品的效果，覺得一切辛苦也值得。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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