  • 30°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 19:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰　鍾培生：地點我屋企擂台

娛樂 18:42 2021/09/24

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鍾培生向林作教練下戰書。

擾攘約半年的「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在9月18日舉行，結果鍾培生以點數勝出、林作落敗結。賽後當晚，鍾培生接受媒體訪問表示，與林作的恩怨已了結，並表示雖然沒有把對方K.O.，但無意再約戰林作。

在昨日（9月23日），鍾培生把扣除林作認購門票的錢後，把一張寫有943440元銀碼的期票交予林作。

林作亦在今日（9月24日）下午順利把錢提取，更在社交平台寫道：「錢到了！開心死我了！我是百萬富翁了！」整件事似已平息。

最新影片推介：【靚太廚房】關東遼參彈口南美參爽脆　大廚教揀靚海參及處理方法

不過，在今日約下午5時半，鍾培生在個人社交平台表示願意與林作的教練Henry李俊亨（Henry）一決高下，並寫：

半年來林作團隊多次歪曲事實，拳賽後我已 move on 了同林作之間恩怨，
而我確實有開 post 接受林作教練挑戰，因此講得出做得到，接受 9 月內打多場
時間 26 16:30 或27 18:00 
地點我屋企擂台
規則 跟你上場拳賽打向籽羲一樣
64 kg  3rounds 2 mins 16oz 拳套 頭套
可以帶2 位coner 
不切（設）現場觀眾 不準拍攝
整個過程培生培心會員獨家直播

    點擊圖片放大
    +3
    +2

鍾培生與林作教練對決

事件起因在今年5月1日，林作在所屬拳館安排下進行首次擂台戰，當時鍾培生亦有到場觀戰，並在IG Story開live，當時鍾培生指有能力打贏林作及其教練團隊所有人。

此言論令林作教練之一的李俊亨（Henry）不滿，並在網上公開約戰鍾培生。

在8月中，鍾培生與林作在一次為「林鍾一戰」拍宣傳片時，李俊亨直接在拍攝現場向鍾培生下戰書，並批評鍾培生不尊重他們教練團隊成員兼香港泰拳拳后曾海蘭。當時鍾培生反問說︰「你俾幾錢同我打呀？」

最新影片推介：麥美恩專訪

後來，在鍾培生在「林鍾一戰」前，表示要K.O.林作，如果不成功的話，願意加碼再多付100萬元。

林作在9月17日於網上提出反建議，表示如果鍾培生不能將其K.O.，不用多付100萬元，改為與李俊亨（Henry）來一場擂台戰。而鍾培生在同日表示：「我重申一次我接受，如果我K.O.唔到林作我將會今年9月內同佢教練打」

同是富二代、現職帝鋒金融集團董事總經理的李俊亨，在當日於社交平台寫道：「《集思廣益》大家不如幫幫鍾生手，諗諗有咩藉口可以唔洗（使）找數挑戰我？」林作即轉發稱：「依家難落台了。」

在今日，鍾培生重貼當時自己答應對戰李俊亨的帖文，並指林作團隊歪曲事實，表示願意與李俊亨一較高下。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

相關文章

【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
11:37 2021/09/19
【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生獲判勝出：你以後尊重女人
00:16 2021/09/19
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生獲判勝出：你以後尊重女人
【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件　30歲單身未成家立室：是我的問題
18:55 2021/04/08
【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件　30歲單身未成家立室：是我的問題

你可能感興趣

【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
11:37 2021/09/19
【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生獲判勝出：你以後尊重女人
00:16 2021/09/19
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生獲判勝出：你以後尊重女人
【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件　30歲單身未成家立室：是我的問題
18:55 2021/04/08
【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件　30歲單身未成家立室：是我的問題
鍾培生 林作 娛樂人物職業 網絡熱話 拳擊

最高瀏覽

【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
11:00 2021/09/23
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死
12:41 2021/09/23
【疏忽照顧】父母疑趕打麻雀匆忙落車　3歲幼女被遺車內3小時活活熱死
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池
14:19 2021/09/23
【水上樂園】Locker收費貴人多擠逼安排差　港媽大呻掃興：差過天水圍泳池