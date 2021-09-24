【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰　鍾培生：地點我屋企擂台

▲ 鍾培生向林作教練下戰書。

擾攘約半年的「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在9月18日舉行，結果鍾培生以點數勝出、林作落敗結。賽後當晚，鍾培生接受媒體訪問表示，與林作的恩怨已了結，並表示雖然沒有把對方K.O.，但無意再約戰林作。

在昨日（9月23日），鍾培生把扣除林作認購門票的錢後，把一張寫有943440元銀碼的期票交予林作。

林作亦在今日（9月24日）下午順利把錢提取，更在社交平台寫道：「錢到了！開心死我了！我是百萬富翁了！」整件事似已平息。

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不過，在今日約下午5時半，鍾培生在個人社交平台表示願意與林作的教練Henry李俊亨（Henry）一決高下，並寫：

半年來林作團隊多次歪曲事實，拳賽後我已 move on 了同林作之間恩怨，

而我確實有開 post 接受林作教練挑戰，因此講得出做得到，接受 9 月內打多場

時間 26 16:30 或27 18:00

地點我屋企擂台

規則 跟你上場拳賽打向籽羲一樣

64 kg 3rounds 2 mins 16oz 拳套 頭套

可以帶2 位coner

不切（設）現場觀眾 不準拍攝

整個過程培生培心會員獨家直播

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鍾培生與林作教練對決

事件起因在今年5月1日，林作在所屬拳館安排下進行首次擂台戰，當時鍾培生亦有到場觀戰，並在IG Story開live，當時鍾培生指有能力打贏林作及其教練團隊所有人。

此言論令林作教練之一的李俊亨（Henry）不滿，並在網上公開約戰鍾培生。

在8月中，鍾培生與林作在一次為「林鍾一戰」拍宣傳片時，李俊亨直接在拍攝現場向鍾培生下戰書，並批評鍾培生不尊重他們教練團隊成員兼香港泰拳拳后曾海蘭。當時鍾培生反問說︰「你俾幾錢同我打呀？」

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後來，在鍾培生在「林鍾一戰」前，表示要K.O.林作，如果不成功的話，願意加碼再多付100萬元。

林作在9月17日於網上提出反建議，表示如果鍾培生不能將其K.O.，不用多付100萬元，改為與李俊亨（Henry）來一場擂台戰。而鍾培生在同日表示：「我重申一次我接受，如果我K.O.唔到林作我將會今年9月內同佢教練打」

同是富二代、現職帝鋒金融集團董事總經理的李俊亨，在當日於社交平台寫道：「《集思廣益》大家不如幫幫鍾生手，諗諗有咩藉口可以唔洗（使）找數挑戰我？」林作即轉發稱：「依家難落台了。」

在今日，鍾培生重貼當時自己答應對戰李俊亨的帖文，並指林作團隊歪曲事實，表示願意與李俊亨一較高下。