【區議員宣誓】政府向10名泛民區議員發信指對宣誓存疑　包括涂謹申劉偉聰

▲ 民主黨油尖旺區議員涂謹申，今日出席區議員宣誓。（陳永康攝）

第二場區議員宣誓今早舉行，政府傍晚向其中10名民主派區議員發信，指對其宣誓有效性存有疑問，要求他們提供額外資料，包括涉民主派初選案的民主黨油尖旺區議員涂謹申、深水埗區議員劉偉聰等。

政府今早安排九龍區的區議員宣誓，有56人出席宣誓儀式，當中包括27名民主派區議員。政府傍晚公布，已向其中10人發信要求解釋，包括油尖旺的胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋；深水埗的劉偉聰；九龍城的曾健超、郭天立、任國棟；黃大仙的莫灝哲；觀塘的梁翊婷。

▲ 深水埗區議員劉偉聰，今日出席區議員宣誓。（陳永康攝）

首場區議員宣誓在本月10日舉行，14名出席宣誓的泛民區議員中，有7人同日接獲當局信件要求解釋，惟全數7人均在本月15日被DQ區議員資格，包括同涉民主派初選案的楊雪盈及彭卓棋。

據了解，區議員如曾觸犯4種行為，會被視為違反負面清單，分別是：1）曾參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；2）曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書；3）去年5、6月曾簽署由抗爭派發起的「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，及要求外國制裁；4）曾在辦事處展示涉鼓吹港獨、以及「光復香港、時代革命」等標語。

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責任編輯：胡偉明