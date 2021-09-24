【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意

▲ 森美的18歲大仔在英國A-Level取得4A*佳績。

商台DJ森美的18歲大仔梁曦樂在英國讀書，之前在英國會考GCSE中考獲11科A*，今年再下一城，在英國A-Level考獲4科A*佳績，森美接受TOPick訪問時透露一家人都好開心，兒子對成績感到滿意。

森美曾稱兒子在港的讀書成績中下，不喜歡讀書，惟遠赴英國讀書後非常努力，成績大躍進，增加了不少自信心。他昨日透露兒子剛於英國考A Level考獲4A*，成績相當滿意，令他感到老懷安慰，花費幾百萬供兒子在英國讀書也是值得。

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今年A-Level取消了公開試，改為「中央評估成績」（Centre Assessed Grades, CAG），即由老師綜合學生模擬考試成績、課程及課堂評估，來評估學生成績。

森美稱兒子的學校共考試3次，而他在校內的成績一向不錯，在校內成績評估都是4A*。雖然據他們所知今年的評估比較鬆手，但他們在放榜前夕都好緊張，故得知最後拿到4A*的好成績後，都感到好滿意、好開心。

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至於升學方面，森美交由兒子自己決定，仔大仔世界，且兒子的成績已能考入心儀的大學學系，「想選的科目都入到，還取得獎學金，所以不必擔心他。」

在兒子赴英前，森美曾因為不信任、不捨得，一度反對兒子到英國升學，但經過數年在英國的洗禮後，他對兒子改觀，尤其是自理能力有改善，更重要是兒子有個人想法、有自己興趣。

▲ 森美經常帶女兒去看演唱會，成為他們的親子活動。（香港經濟日報資料圖片）

兒子在會考時期入讀得獎寄宿學校布萊頓學校（Brighton College），在英國會考GCSE勇奪11科A*，憑佳績再轉校至排名更高的寄宿學校協和學院（Concord College），歷年有很多畢業生考入牛津、劍橋。

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父女靠MIRROR修補關係

另外，15歲的女兒梁曦童仍在港讀書，早前被爸爸踢爆是「鏡粉」，最愛MIRROR成員呂爵安，森美更戲稱他做「女婿安」，一度激嬲個女。

幸好森美收到很多MIRROR紀念品，可以借花敬佛奉獻給女兒，他笑言最近父女關係因此有改善，「我喺佢眼中終於有地位。」性格怕醜的曦童喜歡音樂及彈電吉他，現在一齊看演唱會變成了親子活動。

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記者︰林綺玲