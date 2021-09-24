【力撐港隊】李靄璣當東奧主持被誤會惹批評　Rikko強調：心繫港隊

▲ 李靄璣（Rikko）為負評解畫。

李靄璣（Rikko）早前為TVB東京奧運節目擔任主持，Rikko在評述香港對法國混雙乒乓球賽事時，被網民指她不專業及不支持港隊。

李靄璣事後接受TOPick專訪為負評解畫，強調自己一直也心繫港隊。

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主持奧運遭批評

今年8月舉行的東京奧運賽事備受全球關注，作為4年一度的國際盛事，每項賽事都成為網民討論的熱話。

TVB奧運節目主持之一的Rikko，在評述香港對法國混雙乒乓球賽事時遭網民批評，她回想稱：「一連17日一直在廠內，時間很長，全部也是Live的直播賽事。那事件發生於第二天，有港隊的參與，是一場對法國隊的乒乓球賽，我們所有主持也是心繫港隊，力撐港隊的。」

對於被指不支持港隊，她回應：「因為在整個節目內所說的也是非常偏向港隊的，在臨尾時對方球隊的確反超前了，到現在我也覺得自己所說的話是公道的。我絕對沒有說任何港隊的不好，只是在關鍵時刻表示很欣賞對方的球隊在逆境的時候也打得很好。」

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當Rikko看見報道時感到有點愕然：「我所說的是一句很中立的說話，但卻變成了我撐法國隊，再到下個報道便演變成我不撐港隊。我感到有點無奈，我明白觀眾對奧運主持有一個基本的設定，我只能承認可能拿捏得不好，我接受大家的反應。」

她坦言：「看畢大家的反應後，有感做人的宗旨是需要有運動精神，不能輕易地放棄，而是吸取了一些有建設性的意見，再去思考及改善。」

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面對負評感委屈

直率的Rikko認為：「奧運場上，每位來自不同國藉的運動員也有個別的故事和一些很勵志的情境，是很值得欣賞。可能大家不太認識我，不知道我有多熱愛運動和看多少運動比賽的人，但其實任何國藉的球員如果是有值得去學習的優點，也值得去讚賞的。」

她解釋為何未有即時作出澄清，「因為我之後尚有十多日的賽事，每天也要去準備。當時的我看了這些意見，我接納了，之後每天的賽事也更小心，亦會更加慎言，但需要專注做好之後的事情。」

對於被指評述不夠專業，Rikko感到委屈：「有些說話並非出自我口，可能因為觀眾未必熟悉我和其他嘉賓的聲音而有些誤會。不過食得咸魚抵得渴，如果做幕前也會有我的責任，所以事也需要接受，但必須揸緊做人的宗旨，繼續做得更好。」

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入行經過

畢業於西門菲莎大學修讀工商管理及傳理系的Rikko，參加加拿大舉行的「後浪DJ訓練班」後入行，之後回港修讀一個由TVB、奧委會與浸會大學合辦的課程，其後獲選為駐北京記者並主持北京奧運節目。

從小便熱愛運動的Rikko為香港首位女NBA評述員，她憶述：「當時是邊學邊做的，作為一個體育主持，賺錢一定是不多的，但我覺得大家喜歡做體育是因為本身有那種熱情。」

她除了主持體育賽事外，亦曾擔任財經主播，「知道自己的性格未必是最適合娛樂圈的，我想做喜歡的事和實踐自己的夢想，但放工後卻不想被人打擾，喜歡平平淡淡、低調地生活。」

場地：Prestige Fitness

記者：梁樂欣