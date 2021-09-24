【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　張耀升隊友指現場無線電制式不同

▲ 時任消防隊目蘇志安今於死因研訊作供。（陳靜儀攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉大火，致兩名消防員殉職，死因研訊今(24日)續。死者張耀升隊友、時任消防隊目供稱供稱，他與張所屬的坍塌拯救隊（USAR)未獲發擴音器，所用無線電制式亦與其他人不同。

死者張耀升隊友、時任消防隊目蘇志安憶述，當時消防區長溫錦明，指派隸屬高空拯救專隊的霍永鴻擔任分站入口指揮官，當時蘇的兩位上司進入火場作快速觀察後，向蘇作出指示，指現場有煙火，強調需沿主巷進出，不要轉彎，並進行爆破及滅火工作。

蘇續指隨後聯同兩名煙火特遣隊（CFS)成員，以及東涌大搶救車隊成員進入火場。蘇指隊伍中兩名煙火特遣隊負責滅火，其餘進行爆破工作，過程中曾對4個迷你倉作出爆破及撲火。蘇又指，當時兩名煙火特遣隊成員由於專注前方火勢，未有注意第3條橫巷有火焰撲至。由於自己的面罩未有佩備擴音器，所以用手拍向前方隊友，用手勢示意向橫巷救火。

蘇續指，隸屬消防救護學院的坍塌拯救隊未有派發擴音器，而消防局的車輛則有派發。蘇又指，當時消防局的無線電分模擬制式無線電，以及數碼制式無線電，兩者不能溝通。而當時坍塌拯救隊成員及霍永鴻則使用模擬制式無線電，而與蘇進入火場的3位消防員則使用數碼制式無線電，故當時未能使用無線電通訊。

而時任駐九龍呼吸器室的消防隊目胡偉傑早前曾作供稱，分站入口指揮官需不時透過無線電向火場內的消防員溝通，以了解其氧氣樽的情況。

蘇隨後提及張被尋獲的經過時一度哽咽，蘇憶述當日離開火場後，坐在3、4樓之間的平台休息，當時聽到張的拍檔尹健偉大叫「唔見咗阿Sir，快啲入去搵返張Sir！」。

蘇沉默片刻後續稱，最後張被2名消防員救出，並拉到防火門對出位置，其他同袍則協助張除去防火衣等裝備，並由救護員進行急救。蘇指後來全數坍塌拯救隊則被指示到車上候命，隨後離開淘大工業村，回到學院。

死因研訊下周一（27日）續。

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記者：梁錦麟