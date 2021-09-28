【另類職業】喪貓10年後仍內疚自責累死牠　救生員轉行任寵物救護員凌晨On Call拯救毛孩

▲ 寵物救護員黃錦鏘時刻盡力拯救患病寵物，因他認為毛孩與人一樣都是有生命，都應有被拯救的需要及權利。

當人遇上急病或受傷時，可以打999召救護車，但其實寵物與人一樣，身體都會遇上突發事故，需要緊急醫療救助。10年前曾經歷喪貓之痛的黃錦鏘（阿鏘），於2019年加入全港首隊寵物救護車隊成為寵物救護員，為患病的貓狗提供緊急救援服務。原來阿鏘一直內疚未能於黃金時間救回自己的貓，惟有將這份歉意化為動力，肩負起拯救寵物的使命，隨時候命，爭分奪秒為牠們爭取生存的機會。

▲ 寵物救護員黃錦鏘時刻盡力拯救患病寵物，因他認為毛孩與人一樣都是有生命，都應有被拯救的需要及權利。（曾耀輝攝）

近年本港養寵物的家庭愈來愈多，根據資料顯示，香港貓狗的數量有持續上升趨勢，達至逾55萬隻，但現時獸醫診所僅有約百多間，當中有24小時診症服務亦不足十分一，顯然是供不應求。香港寵物會業務拓展總監鄭錦珊（Zoie）說︰

我自己也有養寵物，夜晚找獸醫診所的確很困難。將心比己，主人如要花幾小時找診所，隨時會延誤動物治療的黃金時間。爭分奪秒、盡快及安全送動物去醫院，才是幫助動物最折衷的方法。

▲ 5歲雪撬犬撬仔剛完成十字韌帶手術，後肢暫不良於行，但牠重達40kg，主人無法抱牠去覆診，於是利用寵物救護車送院服務。（受訪者提供圖片）

本港首支寵物救護車隊

Zoie於2019年成立了全港首隊寵物救護車隊，希望能推動完善及平等的動物緊急醫療救援服務，並安排診所及醫療一站式接送服務，在危急關頭時提供支援，減低主人在寵物生病時的無助與徬徨，同時讓毛孩能得到及時的治療。

▲ 因救護車數量有限，暫時僅能為會員免費提供不限次數夜間緊急送院、救護或轉院等服務，如非會員就要收回成本價。（受訪者提供圖片）

目前寵物救護車隊共有3架救護車，約有10名全職及兼職的前綫寵物救護員，主要On Call時間為晚上8時至清晨6時。3架車分別會在港、九、新界巡邏待命，每當控制中心收到求助通報電話，救護員就會馬上趕到現場進行救援，並會在28分鐘內將寵物送到就近可安排急症診症的獸醫診所。

缺夜診錯過黃金時間

3年前加入團隊的阿鏘，就是負責新界綫的寵物救護員。他原本任職救生員，由救人變為救毛孩，緣起自他10多年前養的第一隻貓貓。

當年我的貓有晚突然後肢不動，因牠自尊心很重，就自己慢慢爬入籠內，怎料期間就失禁。我立即致電平日牠就診的獸醫診所，但護士說沒有夜診，只可等明天。 第二朝診所未開門我就帶牠去等，醫生說牠是急性腹膜炎，可惜已錯過了黃金拯救時間，就算做手術生存機會也只有兩成，惟有忍痛作出一個極不情願的決定。最後醫生讓我們相處最後10分鐘後，就打針讓牠安詳離去。

▲ 10多年前喪貓的慘痛經歷，令阿鏘一直自責直至最近才敢鼓起勇氣重新養貓。（受訪者提供圖片）

喪貓自責轉當救護員

貓咪離世時未夠兩歲，所以就算至今相隔10年，對阿鏘來說依然是刻骨銘心。「平時我不准牠出街，但那次我們剛好全家去旅行，就把牠寄養在朋友家中，他也是有養貓的。但牠病發時，醫生首先問我牠是否接觸過其他貓，用同一個貓兜飲水或吃貓糧，很大機會是口水傳染，我才恍然大悟，覺得是自己親手害死牠，是我這生最大的內疚。」

自那次慘痛經歷後，阿鏘一直不敢再養寵物，直至有朋友告訴他香港寵物會正招聘救護員時，他就立即應徵。

▲ 10多年前喪貓的慘痛經歷，令阿鏘一直自責，直至最近才敢鼓起勇氣重新養貓。（湯致遠）

經歷生死嘗盡喜與悲

3年幾來面對形形式式的緊急個案，最難忘的那次亦是他最無能為力的一次。

當時是最凍的幾天，有隻6個月大的貴婦狗被人掉在街上，瘦到幾乎皮包骨。後來有女主人認得是自己的狗，就立即召我們送牠去醫院。途中牠已開始失禁，我要不斷為牠做CPR，最終到醫院也返魂乏術。牠主人全程不停哭，不停喊『頂住呀阿囡！你得6個月，好多地方未去過！』我也是血肉之軀，我都經歷過，聽到這些說話的確很心痛。

▲ 如較大隻的狗狗不能放氧氣箱內，會有大、中、細不同尺寸的氧氣面罩供氧。（受訪者提供圖片）

然而，讓牠最有成功感及開心的一次，也是在同一段路上。「我們到埗時那隻松鼠狗已斷氣，沒呼吸及心跳，牠的3位主人則不停哭，非常驚慌。但我摸到牠仍有輕微脈搏，本能反應就立即送牠去醫院，我甚至要大力抆走牠的主人，喝醒他要快點，否則趕不及。那次我們更要在安全情況下盡快趕去醫院，幸而在準備到達前，狗狗開始恢復意識，最後成功救回牠，至今仍非常健康。」

▲ 車內備有大小兩款氧氣箱，多數供貓星人使用，並可因應情況在裏面放置冰墊或發熱墊。（受訪者提供圖片）

身為寵物救護員時刻爭分奪秒，由揸車、救援，甚至安撫主人徬徨緊張的情緒，也由自己一手包辦，而且要捱更抵夜On Call，但阿鏘也無怨無悔。「試過有主人跟我說了超過30次多謝，由喊住講，到寵物成功獲救後充滿笑容的多謝，都是我動力的來源，我覺得自己很有使命感。」

尊重動物成孩子榜樣

已經成為爸爸的阿鏘，更在孩子面前樹立了好榜樣。「成為寵物救護員後，我很感恩自己有能力可以幫到很多動物，並且在工作同時學到很多東西，責任心大了，亦很有使命感。慶幸香港有組織創立了這個為動物出發的新職位，希望能藉着這崗位教育市民改變對動物的價值觀，人有病，動物亦有；人需要救護員，動物亦需要。」

▲ 寵物要由主人陪同上救護車，對居住在沒有電梯或體積太大的毛孩來說，寵物救護車服務是非常方便。（受訪者提供圖片）

但由於現時寵物救護車屬私人機構設立的救援服務，出動時是沒有人的救護車那些閃燈、響號、衝燈及超速等特權，阿鏘最希望將來寵物救護服務能更普及化及一致，讓他們能盡快把握黃金時間趕往現場。

許多駕駛者未必知道我們正在出發去救援現場，但亦有不少好心人離遠見到我們，就舉起拇指稱讚，而每晚的個案亦印證到我們做的事是對的，是非常有意義。

▲ 德國牧羊犬毛毛懷疑中暑後不停痾嘔，四肢無力癱瘓家中，但牠重達53kg及住在偏僻地區，需用寵物專用擔架床及過床布協助送上救護車。（受訪者提供圖片）

香港寵物會

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記者：黃依情

場地提供︰悅品酒店．荃灣