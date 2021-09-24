【美酒佳餚】「city’super 25周年慶市集」　多個本地品牌匯聚及獨家限定產品

▲ 大家記得mark低心水食品。（圖片來源：cisty's super提供）

City Super集團為慶祝25週年，於9月24日至10月7日，為期兩星期City Super集團在銅鑼灣時代廣場B1樓層舉行「city’super 25周年慶市集」之「匠人精神 — 體現傳承、延續傳統食藝」。

市集有多款獨家限定產品及體驗不同活動，更有首度推出25周年慶獨家限定產品。「city’super 25周年慶市集」匯聚飲食、藝術及文化於一身集團邀請多達三十個本地傳統老字號及新興品牌展現他們用心製作的產品，攜手宣揚「匠人精神」。進駐品牌包括：「甄沾記」、「大埔振興」、「叁關辦館」、「博多屋」及「Ditto Ditto」等等。

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市集更匯聚多款25周年慶首度推出及獨家限定產品，當中包括: Alan Chan的法國Chateau L’Hermitage Lescours Alan Chan Edition 紅葡萄酒2015、city’super x 獺祭純米大吟釀 25周年限定版、city'super 25周年滋味‧購‧嘗優惠券、city'super聯乘西班牙藝術家 Eva Armisen 25周年聖誕倒數月曆 2021、city’super 25周年限定ForME HONEY蜂蜜套裝、city'super金'摩德納黑醋 PGI、city’super版本蜜桃味手工氈酒及英記茶莊的135周年紀念茶具等等，令人目不暇給！

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現場亦雲集了多款傳統老字號及新興品牌的新產品，包括駱駝牌雙層寵物糸列真空玻璃膽保溫瓶，細味人生的麻辣和牛牛脷及麻辣和牛面頰，叁關蝦子麵系列及Ling Lee無添加蒜頭純米醋等等。當中更有city's super的精彩優惠,於city's super消費滿指定金額，即可免費獲贈一本滋味．購．嘗優惠劵一本，及可獲贈Chef Polar好物包連日曆及好物牌乙套，隨套裝附上由Ditto Ditto提供的凸版印刷服務乙次，限量80份。

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記者：蕭雅文