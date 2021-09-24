【校舍保養】幼稚園校舍裝修津貼名額增至250個　搬遷津貼延長至2022/23 學年

▲ 幼稚園校舍裝修津貼名額增至250個。（經濟日報資料圖片）

教育局今（24日）向參加幼稚園計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心等發通函，指出當局早前已完成幼稚園教育計劃檢討，報告於有關幼稚園校舍的優化措施提出數項建議，包括於2021/22學年的校舍裝修津貼名額增至250個，將搬遷津貼延長至2022/23 學年等。

教育局表示，本年8月完成有關幼稚園計劃檢討並將報告上載於網頁，教育局會繼續從多方面支援幼稚園持續發展。有關建議包括增加校舍裝修津貼的名額、延長校舍搬遷津貼至2022/23學年，以及延長個別幼稚園租金津貼的寬限期。

通函指出，為回應業界就校舍裝修所面對的困難，教育局已在2020/21 學年推行為期兩年的校舍裝修津貼試行計劃，每所成功申請的幼稚園可獲50萬元的津 貼。考慮到可運用的資源，教育局會本學年增加200個名額，即總名額250個。獲批資助的幼稚園可運用津貼，支付註冊校舍的改善或裝修工程，包括小型內部改裝工程，例如房間間隔、更改房間用途或購置家具。幼稚園須於10月29日或 以前將已填妥的申請表交回幼稚園行政組。

另外，教育局將搬遷津貼延長至 2022/23 學年，每所成功申請的學校可獲一筆過 150萬元的津貼。租金資助方面，個別幼稚園在幼稚園計劃下享有為期4年 （2017/18至2020/21學年）租金寬限期，為讓學校逐步過渡及減輕對學費的影響， 教育局會將寬限期延長兩年，即2021/22及2022/23學年）， 並在兩年內將資助額逐年遞減15%。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴