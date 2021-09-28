【關注SEN】8歲兒ADHD自閉症前庭觸感失調　港媽從憂心學會堅強︰相信有出路

▲ 8歲恩樂有ADHD自閉症等不同SEN狀況，媽媽堅強地陪伴兒子一起面對。

「特殊學習需要」多次襲擊8歲男孩恩樂，先後從小被評估有感覺統合障礙、發展遲緩、自閉症、專注力失調及過度活躍症，近日更出現讀寫障礙的徵兆，媽媽心痛兒子何以持續出現不同的學習需要。為母則強，面對兒子的各種難關，媽媽選擇學習堅強面對。

恩樂（Joshua）就讀3年級，活潑好動、好奇心強，喜歡在草地上奔跑，但要他坐草地則怕怕，有時會怕悶難以坐定定。相較中英文，他對數理較感興趣，手持科學圖書即可專注細看。看似是平凡男孩的恩樂，其實以上情況多少反映著一些特殊教育需要（Special Educational Needs, SEN）的狀況。媽媽Elsa回想兒子讀幼稚園已有跡可尋，K1的恩樂很抗拒執筆劃線條、填顏色。

他說手仔痛，畫兩三下就有些忟憎。老師發現他小手肌差些，我就覺得他情緒稍差。K2開始學習一些有規律性的事之時，專注上堂比較困難。

▲ 8歲恩樂有不同的SEN狀況，包括前庭觸感問題，對某事會很敏感，例如不喜歡觸碰草地，（梁偉榮攝）

幼兒發展遲緩前庭觸感失調

朋友介紹Elsa帶兒子找職業治療師，恩樂3歲多4歲時做了評估，清晰地告知他發展遲緩及前庭觸感不協調，進一步找醫生進行全面評估，還診斷出少許亞氏保加（泛指自閉症）。

前庭觸感屬於感覺統合的一環，前庭覺是由內耳負責接收訊息，以偵測身體位置及建立平衡感，前庭覺過敏會致害怕一些刺激感，訪問當天，恩樂走到大片草地，他很怕接觸草地，覺得草地很刺而不坐。Elsa曾長時間帶兒子去沙灘，雖然他不太肯落地踩沙，但仍會繼續帶他去嘗試，藉訓練改善感統失調。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

亞氏保加兒固執堅持己見

雖然自閉症患者大抵在語言溝通，社交發展，以及刻板的興趣和行為有障礙，但程度不一，每位都是獨特。Elsa指兒子屬於「固執仔」，只接受到自己喜歡的，如某階段只玩車，某階段全是砌拼圖，不會同時玩很多類型及有變化。而兒子人際關係屬一般，媽媽為此感擔憂。

他不太在意，因為他可以帶本書回校自己看、自己玩。我就會擔心他沒社交，擔心跟同學仔相處時會否衝動、會否推倒他人，突然間有些敏感位而發脾氣、跟同學仔有衝突……

▲ 育SEN孩子花的心力不少，媽媽Elsa曾有失落之時。（梁偉榮攝）

最新影片︰3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植

ADHD影響學習進度

感統障礙、發展遲緩與自閉症之外，恩樂近期更被診斷出有專注力不足及過度活躍症（ADHD）以及出現讀寫障礙的徵兆。面對連串的特殊學習需要，Elsa為兒子感到疲累，回想初時幼稚園階段︰

當時將訓練集中處理發展遲緩，Joshua坐不停、周身郁、成日氹氹轉，我沒有察覺到他是ADHD。

▲ 恩樂有長處，好奇心強，尤其對常識數理大感興趣。（受訪者提供）

兒子7歲時需進行發展遲緩評估，以了解上小學一年的發展狀況是否趕得上。當時恩樂在評估過程不合作，未能夠完成，治療師覺得他有ADHD狀況。回想恩樂在幼稚園至一年級時學習是沒辦法專注坐1、2小時。

功課枱後面有彈床，做做下功課會去跳彈床，跳數分鐘個人好似定一定，又可以寫字回來做功課。

應對升小的功課及學習，沒可能做1分鐘事情再跳2分鐘彈床，不夠時間。疫情的階段在家學習上網課，更是出現「困獸鬥」，兒子會有脾氣。而坐不定，自己在家跟玩具說不停，「講到好hyper」亦是受ADHD影響所致。

▲ 爸爸是一家人的後盾，努力工作，叫太太安心陪伴兒子。（受訪者提供）

媽媽努力學習面對

確診兒子有ADHD之時，媽媽感灰心「又多一樣」，當時心情跌到最低，感恩教會教友支援，同時認識了《專注不足/過度活躍症（香港）協會》（ADHD協會）。

此外，醫生提出可服食藥物，Elsa擔憂始終是精神科藥物，會否有副作用，經醫生解釋，以及認識坊間不同的群體，如ADHD協會，從而了解更多，知道有ADHD者服食了十多年藥物，了解情況讓Elsa感安心些，而恩樂於去年6月開始食藥。

他服食藥物後可坐得定些，別人的話容易聽得入耳，副作用則是沒胃口，他增高了但沒增體重，始終孩子正值發育。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

出現讀寫障礙徵兆

然而，恩樂再被其他問題纏繞，出現讀寫障礙的徵兆，寫字調轉很明顯，英文尤其嚴重，b跟d跟q，全部都翻轉，i跟l都分不到，字體不可要求太端正。

我也不要求兒子要好好成績，盡力就可，很替他感辛苦，覺得點解此小朋友一路都未停過發現他有不同的學習需要。

恩樂有失落之時，試過默書回來0分或低分不開心，付出了努力卻未見成果。Elsa心痛兒子之時，努力讓自己保持正向，陪伴兒子面對，並發掘他的長處。

他有發脾氣說自己已盡力，為何都是這樣，已經努力溫書，昨晚跟我溫到很夜啦。我跟他說盡力就可以啦，有些事不是自己能夠控制，我會轉一轉觀念，改而找些方法幫助他，如記英文字，高就是l，矮的就是i。

▲ 面對兒子被診斷出多項發展問題，Elsa曾感迷茫，之後堅強起來，闖出前路。（梁偉榮攝）

SEN孩子有強項天賦

即使是SEN孩子，也有自己的天賦，恩樂的強項是科學常識STEM，上完常識科堂可以將所有內容說出來，日常有好多新奇的發現告知媽媽，生活上、觀察力很強，Elsa在兒子身上會發現很多開心事。

母子一步一步學習中，Elsa直言不敢想很長遠，自己也在學習中，她寄語其他育有SEN孩子的同路家長︰

媽媽要堅強！好多時小朋友天真，他們真的沒在意，是媽媽太多憂慮。自己很多憂慮之時就變相沒能力去幫孩子。我自己都學識去堅強！相信一定有出路！

最新影片︰遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：顏紫燕