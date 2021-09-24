【紀律部隊加薪】財委會通過落實紀律部隊職系架構檢討建議　預計每年公務員薪酬開支增15.58億

▲ 財委會通過落實紀律部隊職系架構檢討的相關建議，當中警務處多個職系薪酬獲調整。（資料圖片）

立法會財務委員會今日下午以舉手形式，通過落實紀律部隊職系架構檢討的相關建議，調整現行6個紀律部隊部門在職人員的薪酬，預計每年所需增加的公務員薪酬開支約為15.58億元。

是次紀律部隊職系架構檢討涵蓋約6.3萬名紀律部隊人員，分屬警務處、入境處、政府飛行服務隊、消防處、海關及懲教署共29個職系、超過100個職級。以警務處為例，警員職級的最低薪點提高1個薪點，至26,190元；頂薪點則提高2個薪點，至38,365 元。

紀律人員薪俸及服務條件常務委員會指，香港過去10年在社會、經濟、政治和科技方面均經歷了巨大轉變和遇到前所未有的挑戰，當中有關2019年連串公眾活動及暴力事件和新冠肺炎疫情尤甚，以至有關維護國家安全的職責，這些都增添了紀律部隊的工作壓力和其複雜性。

立法會財務委員會今日決定，有關薪酬及增薪點的建議以及受影響職級內現職人員的一般薪級轉換安排由財務委員會批准當月首日起，即今年9月1日起生效。

政府發表聲明歡迎有關決定，並期望在落實建議後，各紀律部隊的職系架構和薪酬待遇能繼續有效吸引和挽留人才。

公務員事務局局長聶德權指，是次紀律部隊職系架構檢討所提出的建議，以及立法會對有關建議的支持，體現了政府及社會各界充分肯定紀律部隊同事一直以來無懼挑戰，緊守崗位，迎難而上。

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記者：陳葆琳