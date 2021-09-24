【上呼吸道感染】過去兩周院舍學校爆發個案急增9倍　幼稚園及幼兒中心最多

▲ 衞生防護中心今日向學校和醫生發信，呼籲提高警覺及採取相應措施。（經濟日報資料圖片）

上呼吸道感染爆發個案急增，衞生防護中心截至昨日(23日)過去兩周錄得101宗院舍學校爆發個案，較對上兩周僅10宗急增9倍；當中以幼稚園及幼兒中心最多，佔76%，其次為小學亦佔18%，亦有6宗涉及特殊幼兒中心。中心提醒市民應提高警覺，預防上呼吸道感染。

衞生防護中心指最近兩周，即9月10日至23日，錄得有101宗上呼吸道感染爆發個案，涉及611人：較月27日至9月9日錄得10宗爆發個案急增，對上兩周涉及52人；而最近兩周大部分爆發個案發生在幼稚園、幼兒中心，佔整體爆發個案達76%，其次為小學佔18%，而特殊幼兒中心亦有6宗。

中心指，幼童、長者和長期病患者較易感染呼吸道傳染病及出現併發症；由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播；並於今日向學校和醫生發信呼籲提高警覺及採取相應措施，提醒學童如發燒，不論有否呼吸道病徵，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。

發言人又提醒，學校應每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童；呼籲醫生保持警覺，為所有出現急性呼吸道感染病徵的患者安排採集樣本作呼吸道感染檢測。

中心早前已採取最嚴謹的預防措施，一旦確立學校校內爆發上呼吸道感染或其他呼吸系統感染個案，會要求相關學校或有關級別即時停課5天，並會安排其納入強制檢測公告，學校的員工及學生須按公告的規定接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及早發現潛在患者，減低在學校和社區傳播的風險。

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責任編輯：陳正怡