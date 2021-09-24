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【接種疫苗】台灣男學生打針慘叫：等一下　網友笑稱害怕就不要打

社會 21:51 2021/09/24

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台灣男學生打針慘叫：等一下。（網上圖片）

在昨日（23日）網上就流傳一段男學生打針驚慌慘叫的影片，片段中男學生在醫護人員準備為他施打時，一看到針頭就放聲慘叫，甚至一度還想起身逃離，醫護人員和現場工作人員動用了三、四個人壓制住他的雙臂防止他亂動造成危險，在眾人的幫忙下，醫護人員迅速地完成施打，男學生整個人癱在椅子上，醫護人員不斷安撫他，提醒他要「放輕鬆、深呼吸」。

這名男學生驚慌慘叫的影片被轉載到網上，引起許多網友熱議。有人認為男學生太過膽小，而且在接種時胡亂動會造成危險，害怕就不要硬打。不過，有人力撐男學生，指每個人都有自己害怕的事物，不應該嘲笑他，他可能也控制不了。

台灣首批93.3萬劑復必泰疫苗到貨在9月初到台，台灣教育部指是次接種疫苗以校園接種為原則，預計在9月23日起，從高中、五專（五年制的專科學校）起依序安排接種。12到17歲學生，包括自學生、已跳級到大學者都符合資格。未成年學生須有家長同意才能接種，另外亦可以請疫苗假3天（含接種當日）。

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記者：李榮忠

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