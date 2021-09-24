【強制檢測】17個地點須強檢　華景園1座上榜

▲ 17個地點須強檢，華景園1座上榜。（資料圖片）

政府今日（24日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處17個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及非本地確診個案曾到訪的華景園1座以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的16間學校。

非本地確診個案曾到訪的地方

任何在8月20日至9月24日期間曾身處以下地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）須於9月26日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年9月22日至9月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港淺水灣南灣道61號華景園1座

幼兒園

任何在9月11日至9月24日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月26日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月28日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界沙田隆亨邨善心樓地下118-125及127-130號香港耀能協會隆亨幼兒中心

香港新界上水彩蒲苑停車場大廈地下神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園

香港新界馬鞍山富安花園沙田市地段第258號威寶中英文幼稚園

香港九龍黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園

香港新界荃灣海盛路22號祈德尊新邨1樓救世軍荃灣幼兒學校

香港新界葵涌石蔭邨石蔭商場平台B及C單位主蔭幼稚園

香港新界將軍澳翠林邨雅林樓地下翠林邨浸信會幼稚園/幼兒園

香港新界馬鞍山利安邨利興樓地下G1香港浸信會聯會利安幼兒園

香港新界馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園

香港九龍深水埗石硤尾邨第23座116-130號地下香港耀能協會石硤尾幼兒中心

小學及中學

任何在9月11日至9月24日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月26日或之前接受檢測，受檢人士若在9月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界元朗天水圍102區第4期（第二學校）中華基督教青年會小學三年級及四年級

香港九龍秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校（秀茂坪）三年級

香港新界天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

香港西營盤第三街179號C座聖類斯中學（小學部）二年級

香港新界屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校二年級

香港新界元朗朗屏邨第一期元朗朗屏邨東莞學校二年級

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記者：李榮忠