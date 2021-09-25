【澳門疫情】澳門兩名酒店保安確診　當局下午啟動全民檢測

▲ 澳門今日下午再啟動全民檢測。（資料圖片）

澳門確診兩宗新冠肺炎個案，分別是27歲及32歲尼泊爾籍男子，都在金皇冠中國大酒店任職保安，社會文化司司長歐陽瑜宣布，由下午3時至星期二啟動全民檢測。

澳門當局（25日）指出，兩名尼泊爾籍保安先後確診新冠病毒，被列為輸入關聯確診病例，累積66宗。澳門政府宣布，即日起進入即時預防狀態，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性證明，全澳檢測站24小時開放。

最新確診病例是一名32歲尼泊爾籍男患者，在用作隔離酒店的金皇冠中國大酒店做保安，其核酸檢測樣本呈陽性，已安排接受醫學觀察。在同一間隔離酒店任職保安，27歲尼泊爾籍男子昨晚亦確診，他昨日的核酸檢測結果是陽性，有輕微呼吸道症狀。

兩名患者居住的大廈被列為防控區，居民通宵落樓排隊接受檢測，回家的居民須登記才能上樓，除工作人員外，其他人只進不出，並只可維持最低限度活動。當局又公布兩名患者的活動軌跡，他們在金皇冠中國大酒店分別任職日間和通宵保安，每日下班時都會在機場巴士站乘坐巴士回家。

澳門接近午夜宣布即時進入疫情預防狀態，指根據應變協調中心評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發風險極高。中心呼籲如非必要，切勿離境。所有離境人士都要持有48小時內核酸檢測陰性結果證明。當局到清晨再公佈，由今早6時起，經粵澳口岸出境往內地的人士，改為要持有24小時內核酸檢測陰性證明。經其他口岸出境要求不變。珠海疫情防控指揮辦公布，除跨境貨車司機、殯儀館接送人員，以及危重症醫療救治人員外，其他人員入境後需集中隔離14天。

全澳門的核酸檢測站24小時運作。教育及青年發展局要求高校及其他學校即日起暫停所有教學活動，跨境學生避免返回澳門。當地體育設施暫停開放並取消體育活動。

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責任編輯：伍瑋瑋