【新冠肺炎】 9個月男嬰抵港確診變種病毒　居淺水灣14歲少女抵英後確診

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本港疫情緩和，本港今(25日)增9宗新冠肺炎輸入確診個案，至今本港個案累計12,186宗（包括12,185宗確診個案和一宗疑似個案）。另過去14天（9月11日至24日）累計報告38宗個案，全屬輸入個案。

今日新增9宗確診個案，詳情如下：

第12,183宗：57歲男子，9月23日發病，9月23日乘搭VS206航班由英國抵港，3月18日及4月8日在香港接種兩劑復必泰，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,184宗：35歲女傭，9月23日發病，9月21日乘搭CX776航班由印尼抵港，6月29日及7月28日在印尼接種兩劑科興，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,185宗：48歲女機組人員，9月24日發病，9月23日乘搭CX690航班由新加坡抵港，4月13日及5月4日在香港接種兩劑復必泰，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,186宗：57歲男子，無病徵，9月21日乘搭CX252航班由英國抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店，4月21日及5月12日在香港接種兩劑復必泰，檢出帶有L452R變種病毒。

第12,187宗：18歲男子，無病徵，9月21日乘搭QR818航班由哈薩克斯坦抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，4月18日及6月3日在哈薩克斯坦接種兩劑冠狀疫苗（Sputnik V），檢出帶有L452R變種病毒。

第12,188宗：36歲男子，無病徵，9月21日乘搭RA409航班由尼泊爾抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，2月23日及5月25日在尼泊爾接種兩劑2019冠 狀病毒病疫苗（Covishield），正等候L452R及E484K變種病毒的結果。

第12,189宗：25歲男子，無病徵，9月21日乘搭RA409航班由尼泊爾抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，8月3日在尼泊爾接種一劑 2019冠狀病毒病疫苗（強生），檢出帶有L452R變種病毒。

第12,190宗：43歲男子，無病徵，9月21日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，入住西營盤華美達海景酒店，8月2日及8月28日在巴基斯坦接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（眾愛可維），檢出帶有L452R變種病毒，正等候E484K變種病毒的結果。

第12,191宗：9個月大男嬰，無病徵，9月21日乘搭QR818航班由從塞爾維亞抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店，檢出帶有L452R變種病毒。

此外，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名14歲女病人，居於淺水灣南灣道61號華景園1座。她於9月5日在香港檢測，結果呈陰性。她乘搭航班CX251於九月八日由香港前往英國。中心9月20日接獲英國衞生當局通報，病人9月10日於英國抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。她7月29日及8月21日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點已於昨日（24日）納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。



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責任編輯：洪芷晴