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【去錯單位】地產經紀去錯單位開錯門狂搖閘 青衣業主要求道歉不果：被人用粗口鬧

休閒消費 11:06 2021/09/25

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

閉路電視見到男子在不停嘗試開門。

青衣公屋長發邨早前創下屋苑綠表價新高，但卻發生地產經紀去錯單位驚魂事件。該邨有居民在facebook群組發帖指，日前外出期間閉路電視App發出警告，她查看發現一名陌生男子用鎖匙不停嘗試開單位的鐵閘，且疑因開門不果而大力搖閘，她懷疑有人爆竊報警，其後卻發現該名陌生男子是地產經紀，對方解釋去錯單位。單位業主接受TOPick訪問時表示，她其後到分行交涉時被地產經紀的同事粗口慰問，她要求兩人當面道歉，惟遭到拒絕。

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涉事的業主日前在facebook「青衣街坊吹水會」講述事發經過，她指9月18日外出期間，家中防盜系統突然不斷發出警報，她起初不以為意，直至自己坐下進餐時用手機翻查閉路電視畫面，發現一名陌生男子用鎖匙不停嘗試開啟其單位鐵閘，其後更因開門不果而搖閘，過程長達約20分鐘，她擔心有人企圖入屋爆竊，立即報警及通知管理處，並且趕回家了解事件。

到食飯個陣睇返發現有個男人，我屋企整我個閘，又唔識佢喎！時間：1750-1809，攪到我衝返屋企，報埋警！通知埋管業處。

她翌日發現，該名開錯門的陌生男子原來是地產經紀，而且是青衣城某地產中介分行的高級職員，對方解釋是去錯單位，並在電話中同事主講不好意思。業主補充，家中鐵閘門鎖被對方不停嘗試開啟後出現鬆脫現象，雖然分行最後派人上門更換了個鎖膽 ，但仍然令她感到心有餘悸，她強調已向警方備案，但警方建議她循民事索償。

明知條匙唔岩都不停插，搖閘，不知所謂，最慘係嚇親老人家同我呀，啲鄰居都驚驚！

而更加令她感到憤怒的是，她前往分行交涉事件時，竟然被該名地產經紀的同事用粗口辱罵。

我地去佢分行傾既時候，佢同事用粗口鬧我地！

業主要求兩名地產經紀當面道歉，但遭到二人的拒絕，對方更指責事主將事件放上網，要求她刪除相關帖子，雙方至今仍未達成共識，她強調自己只希望二人能夠當面道歉就了結事件。

我好簡單，只要佢地當面道歉，其實乜事都無，當自己唔好彩！連面對都唔做既時候，點叫人順條氣，而且就算我放盤比佢地，都唔應該搖閘。

另外，根據地產站報道，長發邨早前剛錄得一宗新高價成交，該屋邨敬發樓高層3號室，實用面積443平方呎，以綠表價386萬元售出，實用面積呎價8,713元，創屋苑綠表價新高。

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責任編輯：王明芳

地產經紀 Facebook群組 長發邨 青衣

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