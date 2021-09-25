【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛

▲ 李子雄分享跟三歲兒子的互動短片。

現年61歲的李子雄早年移居內地生活，在2010年更與有「回族第一美女」之稱的內地演員王雅琦結婚，二人婚後育有一子「糖豆」。

老來得子的李子雄不時於社交平台分享家庭照，日前他激罕大晒跟兒子「糖豆」的互動片段。從中所見，李子雄約3歲的兒子萌到爆之外，樣子更有點似混血兒。

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▲ 小糖豆好可愛。（網上圖片）

李子雄兒子超可愛

李子雄日前於社交平台分享一段短片，片段中李子雄身穿白色T恤襯牛仔褲，戴着一副太陽鏡。

至於兒子小糖豆跟爸爸穿著同款的衣服，他更手抱一個小熊，可愛非常。

▲ 李子雄分享跟兒的互動短片。（網上圖片）

遺傳媽媽回族血統

片段裡，李子雄問兒子：「不上學行不行呀？」，小糖豆即如成人般語氣說：「不上學你養我啊。」，坐上車小糖豆不忘安慰爸爸，更說放學後爸爸要趕緊回家陪他。

只見李子雄的兒子擁精緻五官，眼睛深邃，有點混血兒的感覺，或許小糖豆遺傳了媽媽的回族血統。

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其實早在今年6月，李子雄亦罕有分享一家三口出遊的短片，當時這位暖爸推住一車隨身物品，兒子即在踏單車。另外，子雄更教兒子打籃球。

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憑《英雄本色》成名

現年61歲的李子雄於1982年報讀TVB藝訓班，畢業後他卻轉為發展電影事業，憑首部電影《英雄本色》於1987年榮獲金像獎「最佳新人獎」、「最佳男配角獎」提名，並獲提名金馬獎「最佳男配角」。

因為在《英雄本色》演大反派，形象深入民心，所以他之後在也多被派演反派角色。

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▲ 李子雄身型依然很弗。（取自微博）

子雄夫婦恩愛

及至1989年才獲TVB邀請拍攝劇集，當中較為人熟悉的是1993年《開心華之里》裡的角色。

李子雄歷過兩段婚姻，第一任妻子方曉虹為演員，惟最終離婚收場，二人育有的兒子已20歲。

及至2010年，李子雄迎娶年輕23載的王雅琦，二人一直被外間稱為「父女戀」。於李子雄59歲的時候，王雅琦為他生了兒子「糖豆」，而子雄夫婦十分恩愛，他曾於「520」那天分享跟妻子牽手的照片。

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