【的士非禮】大埔醉酒女子搭的士感下體有異　 的士司機涉非禮被捕 辯稱「以鐵枝叫醒」

▲ 警方於今(25日)接獲報案指，一名30歲女事主於凌晨時分於中環蘭桂坊消遣後，乘搭小巴前往旺角朗豪坊，其後於轉乘的士期間疑被的士司機侵犯。

警方於今(25日)接獲報案指，一名30歲女事主於凌晨時分於中環蘭桂坊消遣後，乘搭小巴前往旺角朗豪坊，其後於轉乘的士前往大埔太和邨男友寓所期間疑被的士司機侵犯。

事發於今日凌晨2時45分，一名女子在中環蘭桂坊消遣後，乘搭小巴過海，在旺角朗豪坊轉乘的士往大埔，抵埗後發覺不夠錢付車資210元，致電男友落來付款，其間她不勝酒力半醉半醒，模糊間感到下體有異，懷疑司機趁其酒醉非禮她，男友於是報警，並向警方提供涉事的士車牌號碼。

警方大埔警區刑事調查隊隨即展開調查，並根據車牌號碼聯絡的士車主，得悉涉事夜更司機將於稍後在葵涌邨巴士總站附近交更，於是派員前往埋伏，待司機驅車到場將他拘捕。

消息指，有人拒認曾侵犯女事主，僅稱曾以一硬物拍醒女事主，警方隨後拆走「車Cam」並檢走車內證物作進一步調查，涉案姓陳(41歲)的士司機涉嫌「非禮」被帶署，案件交大埔警區刑事調查隊跟進。

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責任編輯：洪芷晴