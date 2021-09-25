【訓練膽量】幼童港鐵站彷徨大哭職員欲報警 媽媽突現身：刻意躲起訓練膽量

▲ 媽媽刻意躲起訓練孩子膽量。

爸爸媽媽總是期望子女有自理能力，但不能操之過急。有網民日前在港鐵站目睹一名幼童彷徨大哭，不停在呼叫媽媽，正當港鐵職員準備報警求助時，幼童的媽媽的突然出現，表示自己是幼童的家長，並且解釋自己刻意藏匿，目的是想訓練小朋友的膽量及危機應變能力。網民將事件分享到社交平台後，幼童媽媽的行為卻惹發爭議。

該名網民日前在「外傭僱主必看新聞訊息」上發帖，指自己在港鐵站見到一名年約4歲的幼童，獨自站在港鐵站內彷徨大哭，不停地呼叫媽媽，網民形容幼童「喊得好淒厲，好徬徨，猛叫媽媽」。

她續稱，港鐵站職員聽見幼童的哭聲後上前協助，並且不停安撫小朋友，並嘗試詢問幼童其媽媽的資料。她表示，當時見到小朋友表情非常焦慮，面對港鐵職員的詢問，結結巴巴地回答問題。因未能問到相關聯絡資料，正當港鐵站職員用對講機聯絡駐站警員時，一名女士突然現身，向職員表明自己是小朋友的家長，並解釋自己是刻意躲起來，目的是想「訓練過小朋友膽量同埋危機應變能力！」

帖子引發網民爭議，有網民批評做法是疏忽照顧兒童，並指對於幼童來說驚嚇而非有效的訓練，甚至有人直言是「另類精神虐待」。

有心理學家過去則表示，爸爸媽媽假如想培養子女的獨立性，可以從兩個方面來培養，首先給予孩子獨立的空間，應該互相尊重，令子女展示自己的獨立性，另外一個方面要多給予支持和鼓勵，別輕易打擊子女，孩子才會更有信心，才有可能做更多嘗試。

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責任編輯：王明芳