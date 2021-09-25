【房屋政策】公營房屋供應不斷上升　黃偉綸：未來10年的供應將增至31.6萬個

▲ 發展局局長黃偉綸。(經濟日報資料圖片)

市建局進行「油麻地及旺角地區研究」，提出5個具市區更新潛力的地區，並提出地積比率轉移、整合街區發展等建議。發展局局長黃偉綸指，有關建議落實需時，部分亦需反映在分區大綱圖內。

黃偉綸說，市區重建局就重建油麻地及旺角地區的建議，將於下星期二在立法會發展事務委員會討論，他形容建議很好，包括在政策方向上，例如地積比上的轉移，街道區更好的整合等，但落實需要時間，並要反映在分區大綱圖內。他說，巿建局的建議要由自己負責整個油旺社區更新，因為涉及資源太多，希望有進步的規則和標準，讓巿場其他參與者能夠利用。

另外，根據去年的《長遠房屋策略》周年進度報告推算，2021/22至2030/31年度10年總房屋供應目標為43萬伙，其中公屋單位目標為30.1萬。黃偉綸指出，過去數年公營房屋供應不斷上升，由2年前的料10年內可供應24.8萬個單位，上升至去年的27.2萬，再上升至今年的31.6萬，超出《長策》30.1萬的預期。

被問到有傳中央向本港地產商施壓，以協助解決房屋問題，他表示，地產建設商會方面已有聲明，他並無補充，但留意到聲明當中提到，商會方面樂意配合政府在土地增加方面努力，黃偉綸形容是正面的發展，政府會善用巿場力量，但政府與發展商亦是規管與被規管者的角色，他盼望雙方良性互動增加，無謂爭拗減少。

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責任編輯：洪芷晴