【蔬菜疫苗】美科學家用菠菜生菜研究「蔬菜疫苗」　食一碗菜等於完成接種冀可自行種植

▲ 美科學家用菠菜生菜研究「蔬菜疫苗」。

新冠疫苗發展至今，仍面對輸送及保存困難。有美國科學家就研究「蔬菜疫苗」，運用基因工程，將植物的葉綠體搭載mRNA疫苗基因序列，一旦研發成功，人們就可通過食用這些蔬菜，完成接種疫苗。

綜合外媒報道，美國加州大學河濱分校科學家正研究將mRNA疫苗技術，用於開發「蔬菜疫苗」。科學家透過「蔬菜」作為mRNA疫苗基因序列的載體，將ｍRNA疫苗注入至植物的葉綠體。植物學和植物科學系首席研究員兼副教授 Juan Pablo Giraldo表示，理想情況下，一株植物產生的mRNA足以為一個人接種疫苗。目前，研究人員正在用菠菜及生菜測試方法。

而理想的效果是，當民眾吃下疫苗蔬菜就有傳統疫苗注入體內的保護力。研究的長遠目標，則是希望人們可以自行在花園種植這些蔬菜疫苗，自給自足。

目前研究有3個目標：證明含mRNA疫苗可成功地傳遞到植物細胞、證明植物可複製與傳統疫苗一樣足夠的mRNA、及確定正確的劑量。

假如研究成功，新冠疫苗及其他使用mRNA技術的疫苗將可以口服食藥。同時，疫苗更容易長途輸送，並能在室溫下儲存。

最新影片推介：5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟 家中常用塑膠器皿香薰精油

責任編輯：羅嘉欣