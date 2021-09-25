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【澳門疫情】政府公布澳門入境人士　暫不能通過「回港易」或「來港易」獲豁免強制檢疫

社會 15:10 2021/09/25

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政府暫停從澳門入境香港人士免檢疫安排。（資料圖片）

政府今日（25日）公布，因應澳門疫情的最新情況，自9月25日晚上10時起，所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」計劃或「來港易」計劃在入境香港後獲豁免強制檢疫安排。

根據有關安排，在抵港當天或之前14天曾逗留在澳門的人士，在抵港後將不會獲得豁免強制檢疫。如相關抵港人士未完成接種疫苗，必須進行14天家居強制檢疫；而已完成接種疫苗人士，則須進行7天家居強制檢疫。所有從澳門抵港人士均須按既定要求在指定時間進行檢測。有關從澳門抵港人士的檢疫及檢測要求的詳情，可參閱政府2019冠狀病毒病專題網站

政府發言人表示上述安排於9月25日晚上10時起生效，即使在此前已通過『回港易』計劃或『來港易』計劃預約名額入境香港的人士，亦不會獲豁免強制檢疫。

政府會向已在上述兩個計劃下預約名額入境香港而受影響的人士發出手機短訊，通知他們有關的最新安排。

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責任編輯：伍瑋瑋

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