【林鍾一戰】林作教練指鍾培生安排欠公正　李俊亨不接受閉門作賽：應免費公開

▲ 林作教練Henry不滿比賽安排。

鍾培生與林作的「林鍾一戰」已在上周六（9月18日）結束，林作亦已穩袋近100萬元拳酬。滿以為兩人恩怨已了斷，不過因為鍾培生在昨日下午於社交平台發文表示願意「找數」，向林作教練李俊亨（Henry）下戰書，邀約對方到其家中作閉門比試。

不過林作教練李俊亨似乎不接受在此安排下的比試，今日（9月25日）於個人IG發帖文表示不滿閉門作賽，並認為安排有欠公正。

【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰 鍾培生：地點我屋企擂台

▲ 早前鍾培生於拳賽上擊敗林作。

李俊亨指安排不妥當

身為香港散打冠軍的富二代李俊亨（Henry）在今午於個人IG發帖文，他先行多謝鍾培生履行5 月1 日對其作出的挑機，不過認為賽事「閉門」下進行，而且比試地點為鍾培生家裡的擂台，對此安排大感不滿。

Henry謂跟鍾培生均屬於專業賽拳手，相信比「林鍾一戰」更吸引觀眾，加上無敵盃已圓滿結束，此次較量不涉及商業性質。當中他寫道：

因此本人提議不應只供培生培心的會員付費收看，即使在培生培心平台播放也應該屬於免費公開性質，更不可能閉門作賽，需另擇中立場地。

最新影片：麥美恩訪問

Henry續說：「相信無論採用那一方的拳證都會有所爭辯，為達公平公正，我們的專業賽賽事勝出標準應定作『以擊倒或比賽直至一方拳手以任何形式不能繼續作賽』為止。希望鍾生和我們的觀點都一樣，大家趕及在九月尾前交流一下。」

事件起因回顧

其實事件起因是在5月1日，林作進行所屬拳館安排他打的擂台賽時，鍾培生於個人IG Story開live向林作教練、兼為香港散打冠軍李俊亨作出挑機，當時他聲言：「可以Knockout佢哋全部人」，當中所指人士涉及包括李俊亨與香港泰拳拳后曾海蘭。

此言論令李俊亨不滿，並在網上公開約戰鍾培生。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件 30歲單身未成家立室：是我的問題

及至8月中，鍾培生跟林作為「林鍾一戰」拍宣傳片時，李俊亨直接在拍攝現場向鍾培生下戰書，並批評鍾培生不尊重他們教練團隊成員兼香港泰拳拳后曾海蘭。當時鍾培生反問說︰「你俾幾錢同我打呀？」

在9月17日，鍾培生表示如果未能在擂台賽K.O.林作，願意加碼再多付100萬元，林作反建議表示如果鍾培生不能將其K.O.，不用多付100萬元，改為與李俊亨（Henry）擂台較量，而鍾培生在同日答應。

到昨日（9月24日），鍾培生在社交平台指林作團隊多次歪曲事實並願意「找數」，答應對戰李俊亨。