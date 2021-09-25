【反中亂港】李家超：支持外交部發布事實清單　看清美國干預香港內部事務

▲ 政務司司長李家超。(經濟日報資料圖片)

政務司司長李家超於今(25日)發表網誌，表示全力支持外交部針對美國霸權主義所作所為，以清單清楚列出，義正辭嚴，直斥其非的做法。他表示，國際社會及香港市民都可從清單認清事實真相，看清楚美國為自身政治利益，圖謀打擊中國，違反國際法，干預香港內部事務，並嘗試以所謂制裁威嚇香港特區官員。

他指，國家不會讓美國得逞，首先制定《香港國安法》，再完善選舉制度，讓香港長治久安，長期繁榮穩定。《香港國安法》堵塞香港在維護國家安全方面的法律漏洞，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為，讓香港回復安全和穩定。落實完善香港選舉制度，實行「愛國者治港」原則，防止外國代理人進入管治體制，損害香港和國家利益。

他續指，香港開啟了由亂轉治、由治及興的新篇章。在「十四五」規劃，大灣區發展及「前海方案」等所帶來的機遇下，香港將有無窮發展空間，讓東方之珠再放異彩。

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責任編輯：洪芷晴