【MIRROR演唱會】門票被黃牛炒到2.4萬元張 自稱名校家長去信要求取消：引誘揮霍金錢

▲ 自稱名校家長要求取消演唱會。

MIRROR熱潮勢不可擋，MIRROR六子包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）以及柳應廷（Jer）於12月7日舉行的演唱會門票更惹起搶購潮。不過，網絡最近流傳截圖，自稱「受不良風氣影響的名校家長們」去信特首，希望能取消演唱會，原因是引誘年青人大肆揮霍金錢，造成社會不良影響。雖然信件未知真假，但大批網民卻指政府應該打擊黃牛黨，而不是針對MIRROR。

網上流傳的信件署名是「受不良風氣影響的名校家長們」，信件中提及MIRROR六子於12月7日舉行的演唱會，門票被黃牛黨炒到2.4萬元一張，更指該賬戶是由一名官中老師持有，形容是危害學生的行為，

引誘年青人大肆揮霍金錢購買，造成社會上不良的狀態。

信件又指出，希望特首可以介入取消12月7日的演唱會，並嚴格監管日後Viutv電視台及其人氣團隊公開活動，希望將影響降至最少，並希望能夠問責Viutv及MIRROR。

信件的真假卻引發網民質疑，並提出幾個論點。首先是演唱會門票的具體發售日期，官方至今仍未落實，因此根本不存在用2.4萬賣出門票的說法。其次，信件中提及已去信民建聯主席「李慧瓊主席」並獲對方接納控訴，有眼利的網民則發現信件寫錯李慧琼的名字，更加質疑信件的真偽。

信件卻引發網民爭論，有人指任何人都不能阻止追星的自由，而且打擊黃牛黨是政府的責任，不能因為黃牛黨而遷怒於主辦機構及歌手，無理取消演唱會。

事實上，MIRROR今年5月在Start Hall舉行首場《ONE&ALL LIVE 2021》演唱會，門票也被黃牛黨高價炒賣，MIRROR成員和經理人花姐（黃慧君）已公開呼籲鏡粉們不要購買「黃牛飛」。

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責任編輯：王明芳