【罕見意外】零食乾燥劑放入水中瞬間爆炸　8歲童貪玩惹禍右眼球溶解終身失明

▲ 8歲童將零食乾燥劑放入水中瞬間爆炸，眼球溶解終身失明。

包裝食物尤其在零食中，大多會附有一包小小的乾燥劑，家長應小心留意，以免小朋友使用不當釀成意外。上海一名8歲男童因對乾燥劑產生好奇，將乾燥劑放在水中，結果瞬間爆炸，導致男童右眼球溶解，終身失明。

綜合內媒報道，上海兒科醫生分享了罕見家居個案，呼籲父母小心。8歲男童可可（化名）因為考試成績好，母親決定買零食獎勵。回家後，母親準備晚餐時，留可可一人在客廳食零食。豈料20分鐘後，突然傳出可可的慘叫聲，母親衝出客廳查看，發現可可一邊掩着眼睛一邊嚎哭，一直在地上打滾，身旁有一灘水和一個被炸開的樽。

▲ 8歲男童可可右眼遭到液體侵蝕。(網上圖片)

母親馬上將兒子送院，醫生檢查後指可可的右眼遭到液體侵蝕，整個眼球被溶解，終身失明。

▲ 整個眼球被溶解，終身失明。(網上圖片)

原來，可可當時食完零食，見到包裝袋中有一小包乾燥劑，不知內裏裝什麼便好奇拿來玩。他先用鼻聞了聞，然後將其倒進裝了水的飲料瓶中。沒想到剛放進去，就爆炸了。他瞬間感到有東西進到眼睛，燒得特別痛，之後就看不見任何東西。

生石灰與水分接觸後具腐蝕性

據本港食安中心，常見的乾燥劑有矽膠和生石灰兩大類。矽膠的外形呈小圓珠狀，具有化學及生物惰性，故即使人們誤食小量矽膠，相信亦不會對人體有害。

至於生石灰，則是白色粉末，與水分接觸後會具有腐蝕性。人們如誤食生石灰，可能會出現灼熱感覺，胃痙攣及腹瀉。

乾燥劑並非食物，因此通常會加上禁止食用的中英文警告字句，例如 "Do Not Eat 請勿食用 " 。食物開封後，消費者應立即棄掉包裝內的乾燥劑，以免他人（尤其是兒童和長者）誤食；如發現乾燥包有破損，切勿進食有關食物。

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責任編輯：羅嘉欣