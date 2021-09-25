【水警失蹤】跨部門搜救執勤墮海女警　涉事海域曾有3名海關殉職　

▲ 警方和相關部門在場繼續搜救一名警務人員。

水警今日執勤時發生意外，警方指今日（25日）早上九時接報，一艘水警巡邏艇，早上8時許在屯門沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，被送往屯門醫院治理。警方和相關部門在場繼續搜救一名警務人員，經初步調查，案件列作水域搜救行動。詳情即看：【下一頁】

事實上，在去年1月海關一艘淺水巡邏艇在沙洲對開執勤期間，與一艘走私船相撞翻沉，事件中3名海關人員殉職。2020年授勳名，3名殉職的海關人員追授金英勇勳章。

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海關一艘淺水巡邏艇在2020年1月21日於沙洲對開執勤期間發生意見，與走私船相撞翻沉，船上5名海關人員3死2傷。。當晚月色昏暗，能見度極低，風速超過每小時33公里，海面狀況極為惡劣，其中海關高級關員吳詠敏、黎志恒及關員黃焯梆被困巡邏艇，獲救時已陷入昏迷，送院後不久證實不治。3人不幸殉職，獲追授金英勇勳章。

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責任編輯：伍瑋瑋