【32年歷史】支聯會特別會員大會　大比數決議通過解散

▲ 支聯會今午（25日）2時在旺角六四紀念館召開特別會員大會，議決是否解散。(經濟日報資料圖片)

支聯會今午（25日）2時在旺角六四紀念館召開特別會員大會，議決是否解散，大會由前秘書蔡耀昌主持。多名會員身穿黑衣出席，包括觀塘區議會前主席蔡澤鴻。曾反對解散支聯會、其後轉支持的曾健成（阿牛）亦有出席；最後在41票贊成、4票反對、0票棄權下，通過解散議案。

蔡耀昌表示，由於支聯會是以「擔保有限公司」註冊，有關解散的特別決議須在特別會員大會中獲得出席並參與表決的四分之三成員支持，才屬有效，今日共有45名成員出席，經過投票，有41票贊成、4票反對，故已超過75%出席成員獲得通過，正式進入清盤解散程序，並委任蔡耀昌和鄧燕娥擔任清盤人。

他指，根據法例，支聯會常委會即時停止工作，意味著不會再有任何以「組織名義」的立場及活動，只會由清盤人執行清盤程序的工作。

蔡耀昌又提到，今日各會員在大會上有表達不同意見，自己參與支聯會多年，今日亦有非常深感受，但主席李卓人及前副主席何俊仁的公開信亦提到，現時社會環境困難，只能帶著這種心情主持今日的會議。他又引述李卓人給會員的信最後兩段說話：任何政權亦不能奪去人民記憶及良知，歷史任務未成由千萬人繼續接棒，「人在希望就在，人們的信念永遠不會解放」。

前東區區議員曾健成亦形容，是「很痛心的解散」，批評政府用盡所有公權力及法律強迫不同公民組織解散，「今日可解散個會，市民悼念六四的心不會解散」。他數度哽咽，指支聯會過去逾30年帶港人行上和平悼念道路，相信市民會繼續沿用過往表達方式紀念六四，歷史會還支聯會公道。

正在還押的支聯會副主席鄒幸彤，昨日發公開信，反對支聯會解散；至於正在服刑的支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁，則支持解散，他們透過公開信指，基於當前的社會環境，認為主動解散是支聯會最好的處理方案。

香港市民支援愛國民主運動聯合會，簡稱支聯會， 於1989年5月21日在香港支持六四事件的全球華人大遊行中成立，創會主席是司徒華；現時成員共有130多名。

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責任編輯：洪芷晴