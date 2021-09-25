【疫苗接種日】95歲長者打疫苗　有夫妻二人齊打針冀到內地旅行

▲ 聶德權稱最關心就是長者，盼望每一位有同等機會接種疫苗。（聶德權fb圖片）

觀塘及荃灣區提供一站式服務的「疫苗接種日」，當局估計共有逾250人參與，大部分是長者。統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權早上到啟業社區會堂，了解居民參與講座及諮詢情況，之後陪同願意接種疫苗的長者到接種中心。有95歲長者打疫苗，也有長者表示希望接種後可盡快到內地旅行。

公務員事務局局長聶德權早上9點多先到啟業社區會堂，了解地區居民參與講座及諮詢情況，活動後由專車接載有意打針的長者往鄰近的九龍灣體育館或曉光街體育館疫苗接種中心接種科興或復必泰疫苗，並陪同接種長者到接種中心，了解打針情況。

▲ 觀塘及荃灣區提供一站式服務的「疫苗接種日」。（聶德權fb圖片）

有95歲的長者在兒子和新抱陪同下接種，也有80歲長者與太太今日也接種，表示希望到內地旅行

我們好想打，打針保護自己，但仔女擔心，所以我們帶齊藥物來給醫生看看才打針。我好希望接種後快快可去內地旅行，內地真的好靚，溝通又方便。

聶德權稱最關心就是長者，盼望每一位有同等機會接種疫苗，因此將疫苗計劃重心轉移至社區、聚焦長者，就如日前所到的石籬邨，安排交通接送、接受即場接種，務求使長者想打就能打，也是政府的目標，保護每一位長者、市民，亦有賴一眾地區團體和地區領袖協助推廣長者接種、義務醫護人員，包括香港老人科醫學會，義工支援等。

《健康台》最新影片:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋