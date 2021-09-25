【生命鬥士】「小鐵漢」下周一手術打「終極大佬」 名醫羅冠中離職前親自操刀

▲ 期待小鐵漢手術成功。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，出生至今已經歷了5次手術，他已經落實將於9月27日做第3階段的單心室循環手術，並由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中親自操刀。「小鐵漢」今日已經入院準備，其爸媽在fb專頁透露，醫生心導管出來結果不錯，成功率會提高，但始終是大手術，難免有未能預計的風險。

Kansas父母昨日在Facebook專頁上表示，小鐵漢將於星期一進行大手術，醫生指心導管出來結果不錯，手術成功率會提高，但始終是大手術，需要一整天時間，難免有未能預計的風險，並指此次手術的關鍵在於完成手術後的48小時，如果身體新建的循環系統出現排斥，就需要立即再動刀拆掉、還原，再等換心救命。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雖然手術有風險，但小鐵漢及爸爸媽媽卻充滿樂觀，並指要帶著大家滿滿的愛和祝福打這場仗，小鐵漢知道要再次入院也沒有太擔心，並向媽媽表示「要去找靚姑娘」，令媽媽「反白眼」。而且最令人安心的是，醫生表示Kansas身體內外狀態是做手術的最佳時機，加上是多年的戰友羅冠中操刀，相信一定「Sure Win」，他們期待小鐵漢接受手術後，有能力行兩層樓梯上學不喘一口氣，也不用媽媽抱，展露更多笑容。

小鐵漢患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器等5次手術，是生命小鬥士！小鐵漢父母悉心照顧兒子，媽媽開設facebook專頁「小鐵漢媽媽」記錄兒子對抗病魔的經歷，爸爸Jayco亦不時在facebook群組分享兒子日常。不過，早前有消息指Kansas的手術醫生羅冠中將於10月離開醫管局，令小鐵漢的爸爸媽媽大感憂慮。

最新影片推介：

責任編輯：王明芳