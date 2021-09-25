【外交部清單】特首發聲明：強烈反對任何外部勢力干預香港事務

▲ 行政長官林鄭月娥今日發表聲明。（程志遠攝）

身在內地進行公務活動的行政長官林鄭月娥今日（25日）發表聲明，對日前國家外交部發出清單，羅列美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的一系列事實，支持外交部以「事實清單」形式列舉美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的一系列事實，又指出《香港國安法》實施及完善選舉制度後，香港繼續是自由和開放的國際城市，營商環境絲毫沒有受損。

林鄭月娥指出，香港特別行政區政府堅定支持中央人民政府，強烈反對任何外部勢力干預香港事務。這些包括美國在內的外部勢力過去兩年先後藉「修例風波」和《香港國安法》的制定及實施，支持反中亂港份子明目張膽地阻礙特區政府施政，甚至鼓吹「港獨」、「自決」，嚴重危害國家安全，並不斷採取外交及其國內政治的手段，誣衊國家、詆毀特區政府和抹黑《香港國安法》，其行可恥，其心可誅。



她表示支持外交部以「事實清單」形式列舉美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的一系列事實。「清單」有系統地分五大部分共102個事項列出美國分別以炮製涉港法案、實施制裁、污衊詆毀特區事務、包庇支援反中亂港分子及多邊串聯施壓、糾集盟友等行徑干預香港事務。這些事實不容爭辯，國際社會及香港市民通過「清單」會清楚掌握美國肆意干預香港事務的霸權行徑，亦會對此感到憤慨。

聲明又指留意到在近日舉行的聯合國人權理事會會議上，多個國家代表都發言支持中國立場，並反對其他國家藉詞干預香港事務，她亦感謝國家外交部多次安排和幾位特區主要官員在該場合清楚說明香港的情況。



同時指出外交部的「事實清單」再次引證了中央去年制定《香港國安法》，並在香港頒布實施，以及今年完善香港選舉制度的正當性、合理性和必要性。事實上，《香港國安法》實施後，香港社會恢復穩定，違法行為被依法追究，反中亂港份子大為收歛；而完善選舉制度則確保「愛國者治港」，防止反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制。中央的舉措有助特區防範外部勢力干預，對香港維護國家安全和保持長期繁榮穩定至關重要。



聲明最後提到在《香港國安法》實施及完善選舉制度後，香港繼續是自由和開放的國際城市，營商環境絲毫沒有受損，海外企業在香港的權益獲得比以往更佳的保障；而隨着香港更有條件融入國家發展大局，海外企業在香港亦會比以往有更多機遇，繼續歡迎海外企業，包括美國企業來港設立辦事處，及以香港作為它們的區域總部和進入內地龐大市場的基地。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋