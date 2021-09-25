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【拒絕煙草】學校互動教育巡迴劇場「無煙拯救隊」首演 與學生互動辨識另類煙禍害

教育 16:48 2021/09/25

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

首演禮在9月24日假聖公會聖雅各小學舉行。

為推動學生拒絕任何吸煙產品，並鼓勵身邊吸煙的家人戒煙，香港吸煙與健康委員會於本學年為恆常無煙教育活動「學校互動教育巡迴劇場」推出全新劇目《無煙拯救隊》，無煙代言人「咪點我」(阿Mike)更首次加入參與演出。首演禮在9月24日假聖公會聖雅各小學舉行，約280名師生及嘉賓率先觀賞，為新一年的巡迴劇場揭開序幕。

本年度學校互動教育巡迴劇場由教育局協辦，並與iStage劇團合作，「無煙拯救隊」故事講述三位小學生—健仔、康康和阿D所居住的「健康大廈」的住客出現不同病症，健康受到威脅。此時，「無煙拯救隊」召集人阿Mike指出大廈出現了不同類型的煙害，三人應阿Mike邀請加入「無煙拯救隊」，靠無煙知識和裝備找尋及擊退煙害危機。過程中觀眾可透過劇中的多個互動環節參與其中，跟三位主角一同消除二手煙及三手煙的危害，亦成功勸勉家人及好朋友拒絕吸煙誘惑，最後更識穿煙草商以加熱煙和電子煙引誘人吸煙的詭計，成功拯救所有大廈居民的健康。

在45分鐘的表演中，台上演員會與現場學生互動，例如叫口號、打出拒絕吸煙的手勢、或當見到有大型波波，提醒大家要一起消除煙害，讓學生投入劇場表演，而現場學生均表現雀躍和開心地互動，沒有冷場。聖公會聖雅各小學校長張勇邦在除出席出席《無煙拯救隊》首影禮後表示，劇場內容吸引，演出生動，而互動環節讓學生投入參與，有助學生思考如何拒絕另類煙的誘惑。

聖公會聖雅各小學副校長(學務)岑秀雲觀賞劇場後亦表示，「這個劇場有別於傳統課堂上的教學，以一個軟性的方法讓小朋友加以認識二、三手煙的禍害。最令我印象深刻的是演員們的演出生動、精彩，以及與觀眾學生高度互動，讓他們更能投入氣氛，學懂拒絕吸第一口煙。」

本學年「學校互動教育巡迴劇場」現正接受報名，歡迎全港各區小學可即日起至2022年6月期間申請，每場人數上限為300人。劇場表演時間約45分鐘，演出形式可選擇到學校演出或以網上直播演出。

責任編輯：王明芳

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聖公會聖雅各小學 香港吸煙與健康委員會 香港 教育局

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