【虎媽教育】6歲男童周六周日上足8個興趣班 虎媽：識多幾樣考名校易入點

▲ 男童周六周日不停上興趣班。

假若我肥碌有個咁嘅阿媽，必定日日夜夜諗點逃離佢「魔掌」！

講乜？上周六早上10點，跳上綠色專綫小巴，剛剛前面坐着一對母子，個仔睇嚟應該6歲左右，無乜神氣，大近視，手執網球拍，背脊再孭個小提琴。睇款，剛操完網球，因左邊有位網球教練拖住一鐵箱球，與母親閒聊。

「乜太，帶阿仔返家休息？」

「唔得！佢周六周日好忙㗎！今朝先跟你操完兩小時網球，依家搭車出尖沙咀補習英文。中午半小時食飯小休，下午兩點學小提琴、三點半補習普通話。到明早8點學游水、10點練書法，下午兩點修讀樂理班，然後，7點直落油畫班！」

「放兩日假都上足班，會唔會好辛苦呀？」教練笑笑口望住兩母子問。

阿仔明顯俾虎媽操到呆呆地，根本無晒童真，亦唔識反應。但阿媽則搶白：「佢好叻㗎，學乜都好快上手。總之，識多幾樣，考名校易入好多㗎！」

「咁，佢有無打機呢？」

「有！正因太喜歡打機，我就同佢交換。若周六周日上足班，返屋企沖完涼，食埋晚飯就可打機兩小時。」

聽見「打機」兩字，才見到小朋友罕有地有多少表情。其他時間，總是呆呆的。

我肥碌慶幸童年無機會「享受」這種監粗來、高壓要參加的「興趣班」。小弟幻想，若真有家長美其名「為你好」而對小弟如此，我肥碌必定第一時間想辦法逃離「魔掌」，有咁遠走咁遠，盡快忘記呢種恐怖經歷。誰會喜歡日日被「強餵興趣」的呢？

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全文刊於《經濟日報》，原題為「呢個虎媽極得人驚」