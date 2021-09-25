  • 30°C
香港時間 : 2021925日 (週六) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虎媽教育】6歲男童周六周日上足8個興趣班 虎媽：識多幾樣考名校易入點

親子 18:11 2021/09/25

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

男童周六周日不停上興趣班。

假若我肥碌有個咁嘅阿媽，必定日日夜夜諗點逃離佢「魔掌」！

講乜？上周六早上10點，跳上綠色專綫小巴，剛剛前面坐着一對母子，個仔睇嚟應該6歲左右，無乜神氣，大近視，手執網球拍，背脊再孭個小提琴。睇款，剛操完網球，因左邊有位網球教練拖住一鐵箱球，與母親閒聊。

「乜太，帶阿仔返家休息？」

「唔得！佢周六周日好忙㗎！今朝先跟你操完兩小時網球，依家搭車出尖沙咀補習英文。中午半小時食飯小休，下午兩點學小提琴、三點半補習普通話。到明早8點學游水、10點練書法，下午兩點修讀樂理班，然後，7點直落油畫班！」

「放兩日假都上足班，會唔會好辛苦呀？」教練笑笑口望住兩母子問。

阿仔明顯俾虎媽操到呆呆地，根本無晒童真，亦唔識反應。但阿媽則搶白：「佢好叻㗎，學乜都好快上手。總之，識多幾樣，考名校易入好多㗎！」

「咁，佢有無打機呢？」

「有！正因太喜歡打機，我就同佢交換。若周六周日上足班，返屋企沖完涼，食埋晚飯就可打機兩小時。」

聽見「打機」兩字，才見到小朋友罕有地有多少表情。其他時間，總是呆呆的。

我肥碌慶幸童年無機會「享受」這種監粗來、高壓要參加的「興趣班」。小弟幻想，若真有家長美其名「為你好」而對小弟如此，我肥碌必定第一時間想辦法逃離「魔掌」，有咁遠走咁遠，盡快忘記呢種恐怖經歷。誰會喜歡日日被「強餵興趣」的呢？

最新影片推介：

全文刊於《經濟日報》，原題為「呢個虎媽極得人驚」

撰文 : 曾智華

相關文章

【過度保護】憂孩子在校被欺負藏錄音筆於衣内　老師幫忙換衫揭發勸退學
16:22 2021/09/08
【過度保護】憂孩子在校被欺負藏錄音筆於衣内　老師幫忙換衫揭發勸退學
【怪獸家長】2歲睇英文書4歲考5級樂器　港媽晒仔女威水史被疏遠︰可否多些欣賞
13:07 2021/09/16
【怪獸家長】2歲睇英文書4歲考5級樂器　港媽晒仔女威水史被疏遠︰可否多些欣賞
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
13:45 2021/09/20
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業

你可能感興趣

【過度保護】憂孩子在校被欺負藏錄音筆於衣内　老師幫忙換衫揭發勸退學
16:22 2021/09/08
【過度保護】憂孩子在校被欺負藏錄音筆於衣内　老師幫忙換衫揭發勸退學
【怪獸家長】2歲睇英文書4歲考5級樂器　港媽晒仔女威水史被疏遠︰可否多些欣賞
13:07 2021/09/16
【怪獸家長】2歲睇英文書4歲考5級樂器　港媽晒仔女威水史被疏遠︰可否多些欣賞
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
13:45 2021/09/20
【驚嚇蛋糕】9歲兒厭世收「功課生日蛋糕」　媽媽另類祝福︰地球不毀滅都要寫作業
怪獸家長 教練 網球

最高瀏覽

【家長注意】美孚中年婦疑冒認家長接放學　K1女兒險被抱走港媽嚇到手心冒汗
15:56 2021/09/24
【家長注意】美孚中年婦疑冒認家長接放學　K1女兒險被抱走港媽嚇到手心冒汗
【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰　鍾培生：地點我屋企擂台
18:42 2021/09/24
【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰　鍾培生：地點我屋企擂台
【樂極生悲】婚宴上被拋接意外頭部落地　新郎脊椎骨折下半身恐癱瘓
10:38 2021/09/24
【樂極生悲】婚宴上被拋接意外頭部落地　新郎脊椎骨折下半身恐癱瘓