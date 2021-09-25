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【天氣不穩】颱風「蒲公英」下周一或升超強颱風　天文台料明狂風雷暴　

社會 18:07 2021/09/25

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天文台預料，高空擾動會在明日（26日）為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，市民謹記留意天氣。(經濟日報資料圖片)

天文台於今(25日)表示，高空擾動會在明日（26日）為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴；同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和。預料下周大部分時間廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，下周二（28日）起連續三日酷熱，市區氣溫高見攝氏33度。此外，天文台料颱風「蒲公英」會在未來數日橫過西北太平洋，並逐漸增強，並或於下周一（27日）升級為超強颱風，大致向日本移動。

天文台未來9天天氣預報：

天文台未來九天天氣預報。(天文台提供)

天文台指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸；同時，驟雨正影響南海北部，預測今日（25日）下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁偏東風。

展望明日（26日）大致多雲，有幾陣驟雨，早上驟雨較多及有狂風雷暴；氣溫則介乎26至31度。下周初至中期則大致天晴及酷熱，惟天文台料下周三（29日）、四（30日）早晚局部地區有驟雨。由下周二（28日）起連續三日氣溫亦料介乎28至33度，上水下周三、四更或高見36度，多區亦料達35度。

另外，在下午4時，颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1390公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。內地中央氣象台則預測蒲公英強度逐漸增強，最強可達超強颱風級，並向日本本州島以南海面靠近，並料未來五天「蒲公英」對內地近海地區沒有影響。

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責任編輯：洪芷晴

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