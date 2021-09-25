  • 30°C
香港時間 : 2021925日 (週六) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康無價】健康不是第一是唯一 鄭丹瑞：熱愛工作也要愛護身體

健康 18:11 2021/09/25

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

健康不是第一，是唯一。

上星期五，剛做完我的網上健康頻道的早晨直播，就收到來自不同群組的同一條短訊—好朋友衛世輝因心臟病離世，享年六十二歲。這個消息實在太突然，一個月前，我還與他吃過飯；而我的拍檔，更加是他的舊同袍，幾乎個個周末都碰面吃飯，所以，噩耗傳來，大家一時間都接受不來。

九十年代，我在電視台做主持、司儀的日子，有一半以上的節目，都是由他導演或監製的。港姐、勁歌、台慶，合作無間，他對我的信任，心存感激。九十年代中期，因為移民，經常加拿大、香港兩邊飛，每次要離港前，衛世輝都會安慰我：「同我問候你太太同屋企人，我已經預咗呢幾個騷等你返嚟做。」有他的支持，做太空人也覺踏實。

他是一個對自己作品很有要求的導演和監製，但每次開會briefing，他都言簡意賅，絕不拖泥帶水，聽他短短一席話，就明白他想我做到怎樣的效果。「登六」之後，他仍然做得興致勃勃。合約完結後，只要衛世輝電話一到，我都會二話不說，立即回電視台幫手。

最近，走了太多認識多年的好朋友，不勝欷歔之餘，惟有溫馨提示各位深交多年的好朋友：不認不認還須認，年紀實在大了，即使大家仍然熱愛工作，但請務必好好注意身體，「健康不是第一，是唯一」乃係疫情後，這一年多來的深切體會。世輝，一路好走。

最新影片推介：

全文刊於《經濟日報》，原題為「悼好友」

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【明星育兒】鄭丹瑞晚飯時講廢話維繫親子情　開明爸爸為女兒跳鋼管舞感驕傲【有片】
15:54 2021/07/22
【明星育兒】鄭丹瑞晚飯時講廢話維繫親子情　開明爸爸為女兒跳鋼管舞感驕傲【有片】
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
13:01 2021/08/25
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
15:57 2021/08/31
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈

你可能感興趣

【明星育兒】鄭丹瑞晚飯時講廢話維繫親子情　開明爸爸為女兒跳鋼管舞感驕傲【有片】
15:54 2021/07/22
【明星育兒】鄭丹瑞晚飯時講廢話維繫親子情　開明爸爸為女兒跳鋼管舞感驕傲【有片】
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
13:01 2021/08/25
【明星養生】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：要投資自己身體
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
15:57 2021/08/31
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
鄭丹瑞 移民 監製 導演 心臟病

最高瀏覽

【家長注意】美孚中年婦疑冒認家長接放學　K1女兒險被抱走港媽嚇到手心冒汗
15:56 2021/09/24
【家長注意】美孚中年婦疑冒認家長接放學　K1女兒險被抱走港媽嚇到手心冒汗
【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰　鍾培生：地點我屋企擂台
18:42 2021/09/24
【林鍾一戰】下戰書與林作教練對戰　鍾培生：地點我屋企擂台
【樂極生悲】婚宴上被拋接意外頭部落地　新郎脊椎骨折下半身恐癱瘓
10:38 2021/09/24
【樂極生悲】婚宴上被拋接意外頭部落地　新郎脊椎骨折下半身恐癱瘓