【健康無價】健康不是第一是唯一 鄭丹瑞：熱愛工作也要愛護身體

▲ 健康不是第一，是唯一。

上星期五，剛做完我的網上健康頻道的早晨直播，就收到來自不同群組的同一條短訊—好朋友衛世輝因心臟病離世，享年六十二歲。這個消息實在太突然，一個月前，我還與他吃過飯；而我的拍檔，更加是他的舊同袍，幾乎個個周末都碰面吃飯，所以，噩耗傳來，大家一時間都接受不來。

九十年代，我在電視台做主持、司儀的日子，有一半以上的節目，都是由他導演或監製的。港姐、勁歌、台慶，合作無間，他對我的信任，心存感激。九十年代中期，因為移民，經常加拿大、香港兩邊飛，每次要離港前，衛世輝都會安慰我：「同我問候你太太同屋企人，我已經預咗呢幾個騷等你返嚟做。」有他的支持，做太空人也覺踏實。

他是一個對自己作品很有要求的導演和監製，但每次開會briefing，他都言簡意賅，絕不拖泥帶水，聽他短短一席話，就明白他想我做到怎樣的效果。「登六」之後，他仍然做得興致勃勃。合約完結後，只要衛世輝電話一到，我都會二話不說，立即回電視台幫手。

最近，走了太多認識多年的好朋友，不勝欷歔之餘，惟有溫馨提示各位深交多年的好朋友：不認不認還須認，年紀實在大了，即使大家仍然熱愛工作，但請務必好好注意身體，「健康不是第一，是唯一」乃係疫情後，這一年多來的深切體會。世輝，一路好走。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「悼好友」