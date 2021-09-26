【亞洲小姐】肥媽跨台做嘉賓撐亞姐　阿儀獲羅霖頒獎表揚勇氣

▲ 亞姐決賽選出三甲。

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽昨晚在亞視官網直播，雖然事前未必太多人留意，但網上直播不少演出環節都令網民感到出人意表，其中未能入圍的阿儀（薛影儀）以特別形式出現，成全晚高潮。

昨晚《亞姐》決賽不知是否宣傳不足，官方網上直播時瀏覽觀眾不算多，到中段後才有約千餘人收看，比起早前「阿儀」開live反應略有不及。

肥媽泳兒任表演嘉賓

不過製作上也頗認真，台上邀不少嘉賓欣賞，包括林作也是座上客，而表現嘉賓也不少，有英皇歌手泳兒、肥媽，這晚肥媽選唱了賀年歌《恭喜發財》、《南屏晚鐘》，網民指反而似春節晚會。

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另外，決賽也安排了兩位知名度不算高的歌手演出，包括有DJ歌手戴鎧霖，以及一位黑人女歌手用廣東話唱《上海灘》！

決賽也有亞姐的才藝表演，佳麗們有唱歌、跳舞、寫書法等，而泳裝環節算頗有看頭。

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雖然未能入選的薛影儀，早公布會亮相，是晚由30年前的亞姐冠軍羅霖頒發「最佳努力獎」給阿儀，但阿儀台上一貫木無表情。

她答謝觀眾：「大家好我係薛影儀，今年我鼓氣勇氣參加亞洲小姐，雖然我無入圍，但我好榮幸得到亞洲電視嘅賞識，成為藝人。真係好多謝亞洲電視，令我可以試到唔同類型嘅工作，可以發展我嘅演藝事業、追尋自己嘅夢想！」

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▲ 三姐三甲。

最終亞姐順利選出三甲，季軍為梁欣娟，亞軍是袁群有，冠軍是陳美儀，有網民留言「真係阿儀得獎」。

同場加映：麥美恩訪問