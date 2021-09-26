  • 30°C
香港時間 : 2021926日 (週日) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【心臟疾病】杜汶澤患先天性心肌橋　需長期服藥放棄50歲參加健身賽

娛樂 11:40 2021/09/26

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

杜汶澤患先天性心肌橋。

現年49歲的杜汶澤，近年熱愛動運和健身，操練得一身肌肉，早前並透露有意在50歲參加健美比賽，不過，日前杜汶澤在社交平台，卻宣布自己患有先天性心肌橋」，現要接受治療。

杜汶澤在facebook公布了自己患病的消息，表示近日因發現胸悶，便前往醫院檢查，發現自己患有「先天性心肌橋」，現時除需長期服藥，也不能做劇烈運動。

杜汶澤宣布患有心臟先天疾病。（取自facebook）

【夫妻相處】阿田直言曾埋怨被杜汶澤連累　田蕊妮剖白離開TVB原因【有片】

放棄健身比賽

原先計劃在50歲參加健身比賽的他，只能聽從醫生建議，放棄參加健身比賽。

但阿澤就未有氣餒，留言：「「我對健美運動無悔，今後我不會放棄運動，現在先好好休養，之後會繼續上健身房，但只能量力而為，以健康為先，畢竟人身難得，世事無常，要走得更遠，一定要有強健體魄，不能外強中乾。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他亦感謝醫護人員及健身教練沈浩峰，多謝對方多年來的教導。

杜汶澤在2012年亦曾感染罕見怪病「米勒費雪症候群」，當時停工兩年治病，太太田蕊妮一直陪伴抗病。

同場加映：孟希璘訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超感應學園】告白被女生拒絕努力減肥　姜濤感謝對方：人生要遇到不好的事
16:25 2021/09/25
【超感應學園】告白被女生拒絕努力減肥　姜濤感謝對方：人生要遇到不好的事
【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病　符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕
13:31 2021/05/05
【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病　符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕
【反黑路人甲】石修結婚44年謝絕誘惑零緋聞　曾患致命怪病太太陪走高低起跌
13:35 2020/08/25
【反黑路人甲】石修結婚44年謝絕誘惑零緋聞　曾患致命怪病太太陪走高低起跌

你可能感興趣

【超感應學園】告白被女生拒絕努力減肥　姜濤感謝對方：人生要遇到不好的事
16:25 2021/09/25
【超感應學園】告白被女生拒絕努力減肥　姜濤感謝對方：人生要遇到不好的事
【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病　符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕
13:31 2021/05/05
【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病　符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕
【反黑路人甲】石修結婚44年謝絕誘惑零緋聞　曾患致命怪病太太陪走高低起跌
13:35 2020/08/25
【反黑路人甲】石修結婚44年謝絕誘惑零緋聞　曾患致命怪病太太陪走高低起跌
杜汶澤 田蕊妮 娛樂人物職業 演員 夫妻之道 心臟病 健身 先天性心臟病

最高瀏覽

【的士非禮】大埔醉酒女子搭的士感下體有異　 的士司機涉非禮被捕 辯稱「以鐵枝叫醒」
11:42 2021/09/25
【的士非禮】大埔醉酒女子搭的士感下體有異　 的士司機涉非禮被捕 辯稱「以鐵枝叫醒」
【隨街便溺】西灣河女子脫褲隨街便溺　旁若無人除口罩邊玩手機邊如廁
10:45 2021/09/25
【隨街便溺】西灣河女子脫褲隨街便溺　旁若無人除口罩邊玩手機邊如廁
【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛
11:44 2021/09/25
【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛