【心臟疾病】杜汶澤患先天性心肌橋　需長期服藥放棄50歲參加健身賽

▲ 杜汶澤患先天性心肌橋。

現年49歲的杜汶澤，近年熱愛動運和健身，操練得一身肌肉，早前並透露有意在50歲參加健美比賽，不過，日前杜汶澤在社交平台，卻宣布自己患有先天性心肌橋」，現要接受治療。

杜汶澤在facebook公布了自己患病的消息，表示近日因發現胸悶，便前往醫院檢查，發現自己患有「先天性心肌橋」，現時除需長期服藥，也不能做劇烈運動。

▲ 杜汶澤宣布患有心臟先天疾病。（取自facebook）

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放棄健身比賽

原先計劃在50歲參加健身比賽的他，只能聽從醫生建議，放棄參加健身比賽。

但阿澤就未有氣餒，留言：「「我對健美運動無悔，今後我不會放棄運動，現在先好好休養，之後會繼續上健身房，但只能量力而為，以健康為先，畢竟人身難得，世事無常，要走得更遠，一定要有強健體魄，不能外強中乾。」

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他亦感謝醫護人員及健身教練沈浩峰，多謝對方多年來的教導。

杜汶澤在2012年亦曾感染罕見怪病「米勒費雪症候群」，當時停工兩年治病，太太田蕊妮一直陪伴抗病。

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